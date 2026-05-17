Brividi al PalaCalafiore! Luci spente, torciata dei 6000 tifosi: entra in campo la Domotek | VIDEO

Se questo è l’antipasto, ci sarà da divertirsi stasera. E chi non è venuto al palazzetto, non sa cosa si è perso. Atmosfera da brividi al PalaCalafiore per Domotek Volley-Belluno, Gara-3 della finale Playoff per la promozione in Serie A2. Reggini sospinti dalla carica degli oltre 6000 tifosi amaranto che hanno risposto presenti all’appello della squadra verso la promozione. Ingresso parecchio scenografico: giù le luci, su i telefoni con la torcia accesa, dentro uno dopo l’altro tutti i beniamini fra gli applausi dei tifosi!

Atmosfera da brividi al PalaCalafiore per l'ingresso della Domotek in Gara-3 della finale Playoff