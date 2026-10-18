Domotek da impazzire! L’esordio in A2 è da favola: battuta la quotatissima Pineto al tie-break, primi punti storici!

Una storia che non vuole smettere di stupire. In preseason si sono adoperati tutti, dall’allenatore ai giocatori, a sottolineare la volontà di tenere i piedi per terra, a indicare la salvezza come obiettivo stagionale naturale di una neopromossa, ma partite come queste non possono che far sognare. L’esordio in A2 della Domotek Volley è da favola. I reggini, freschi di triplete in A3, si approcciano alla nuova categoria con un battesimo di fuoco sul campo dell’Abba Pineto, fra le formazioni più forti del torneo, vincitrice di Coppa Italia e Supercoppa Italia di A2 nella passata stagione, nonché finalista perdente dei Playoff per la Superlega e finalista perdente, pochi giorni fa, della Supercoppa di A2 2026 giocata prima dell’inizio del campionato.

I reggini hanno rispettato il blasone degli avversari, ma non si sono fatti intimorire. Capitan Laganà e compagni si sono imposti con il punteggio di 2-3 (22-25 / 25-22 / 17-25 / 25-22 / 18-20). Primi due punti storici al tie-break in A2! Adesso cresce l’attesa per l’esordio casalingo in un PalaCalafiore che si prospetta già versione Superlega. In riva allo Stretto arriverà Brescia, vincitrice della Supercoppa Italiana di A2. Un’altra gara dal coefficiente di difficoltà altissimo, ma questa volta, nell’inferno del palazzetto di Pentimele.