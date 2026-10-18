Risultati Serie A2 Volley 1ª Giornata: la Domotek fa festa al tie-break, Palmi sconfitta nella gara inaugurale | CLASSIFICA

La Domotek Volley bagna l’esordio in Serie A2 con una vittoria al tie-break su Pineto. Per i reggini arrivano i primi due, storici, punti nella nuova categoria. Umore opposto a Palmi per il ko interno contro Porto Viro per 0-3 nella gara inaugurale. Davanti ai reggini, per aver vinto ottenendo 3 punti: Napoli, Lagonegro, Grottazzolina, Porto Viro e Fano, vincenti nella prima giornata su Macerata, Brescia, Ravenna e Fano, oltre alla già citata Porto Viro. A quota 2, appaiata alla Domotek, anche Belluno che ha battuto al tie-break Reggio Emilia.
Risultati 1ª Giornata Serie A2 Volley
Sabato 17 ottobre
Ore 17:00
Palmi-Porto Viro 0-3
Ore 18:30
Napoli-Macerata 3-0
Domenica 18 ottobre
Ore 16:00
Brescia-Lagonegro 0-3
Pineto-Domotek Volley Reggio Calabria 2-3
Ore 18:00
Ravenna-Grottazzolina 0-3
Reggio Emilia-Belluno 3-2
Fano-Gioia del Colle 3-1
Classifica Serie A2 Volley
- Napoli 3
- Lagonegro 3
- Grottazzolina 3
- Porto Viro 3
- Fano 3
- Reggio Emilia 2
- Domotek Volley Reggio Calabria 2
- Pineto 1
- Belluno 1
- Gioia del Colle 0
- Ravenna 0
- Brescia 0
- Macerata 0
- Palmi 0
Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 2ª Giornata
Sabato 24 ottobre
Ore 18:00
Lagonegro-Reggio Emilia
Domenica 25 ottobre
Ore 16:00
Belluno-Napoli
Domotek Volley Reggio Calabria-Brescia
Ore 18:00
Gioia del Colle-Pineto
Grottazzolina-Fano
Macerata-Palmi
Porto Viro-Ravenna