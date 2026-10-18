Risultati Serie A2 Volley 1ª Giornata: la Domotek fa festa al tie-break, Palmi sconfitta nella gara inaugurale | CLASSIFICA

I risultati della 1ª Giornata di Serie A2 di Volley e la nuova classifica: primi 2 punti storici per la Domotek Volley Reggio Calabria che batte Pineto al tie-break. Palmi sconfitta nella gara inaugurale.

Domotek Volley Reggio Calabria Saitta

La Domotek Volley bagna l’esordio in Serie A2 con una vittoria al tie-break su Pineto. Per i reggini arrivano i primi due, storici, punti nella nuova categoria. Umore opposto a Palmi per il ko interno contro Porto Viro per 0-3 nella gara inaugurale. Davanti ai reggini, per aver vinto ottenendo 3 punti: Napoli, Lagonegro, Grottazzolina, Porto Viro e Fano, vincenti nella prima giornata su Macerata, Brescia, Ravenna e Fano, oltre alla già citata Porto Viro. A quota 2, appaiata alla Domotek, anche Belluno che ha battuto al tie-break Reggio Emilia.

Risultati 1ª Giornata Serie A2 Volley

Sabato 17 ottobre

Ore 17:00

Palmi-Porto Viro 0-3

Ore 18:30

Napoli-Macerata 3-0

Domenica 18 ottobre

Ore 16:00

Brescia-Lagonegro 0-3
Pineto-Domotek Volley Reggio Calabria 2-3

Ore 18:00

Ravenna-Grottazzolina 0-3
Reggio Emilia-Belluno 3-2
Fano-Gioia del Colle 3-1

Classifica Serie A2 Volley

  1. Napoli 3
  2. Lagonegro 3
  3. Grottazzolina 3
  4. Porto Viro 3
  5. Fano 3
  6. Reggio Emilia 2
  7. Domotek Volley Reggio Calabria 2
  8. Pineto 1
  9. Belluno 1
  10. Gioia del Colle 0
  11. Ravenna 0
  12. Brescia 0
  13. Macerata 0
  14. Palmi 0

Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 2ª Giornata

Sabato 24 ottobre

Ore 18:00

Lagonegro-Reggio Emilia

Domenica 25 ottobre

Ore 16:00

Belluno-Napoli
Domotek Volley Reggio Calabria-Brescia

Ore 18:00

Gioia del Colle-Pineto
Grottazzolina-Fano
Macerata-Palmi
Porto Viro-Ravenna

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