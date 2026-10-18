Risultati Serie A2 Volley 1ª Giornata: la Domotek fa festa al tie-break, Palmi sconfitta nella gara inaugurale | CLASSIFICA

La Domotek Volley bagna l’esordio in Serie A2 con una vittoria al tie-break su Pineto. Per i reggini arrivano i primi due, storici, punti nella nuova categoria. Umore opposto a Palmi per il ko interno contro Porto Viro per 0-3 nella gara inaugurale. Davanti ai reggini, per aver vinto ottenendo 3 punti: Napoli, Lagonegro, Grottazzolina, Porto Viro e Fano, vincenti nella prima giornata su Macerata, Brescia, Ravenna e Fano, oltre alla già citata Porto Viro. A quota 2, appaiata alla Domotek, anche Belluno che ha battuto al tie-break Reggio Emilia.

Risultati 1ª Giornata Serie A2 Volley

Sabato 17 ottobre

Ore 17:00

Palmi-Porto Viro 0-3

Ore 18:30

Napoli-Macerata 3-0

Domenica 18 ottobre

Ore 16:00

Brescia-Lagonegro 0-3

Pineto-Domotek Volley Reggio Calabria 2-3

Ore 18:00

Ravenna-Grottazzolina 0-3

Reggio Emilia-Belluno 3-2

Fano-Gioia del Colle 3-1

Classifica Serie A2 Volley

Napoli 3 Lagonegro 3 Grottazzolina 3 Porto Viro 3 Fano 3 Reggio Emilia 2 Domotek Volley Reggio Calabria 2 Pineto 1 Belluno 1 Gioia del Colle 0 Ravenna 0 Brescia 0 Macerata 0 Palmi 0

Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 2ª Giornata

Sabato 24 ottobre

Ore 18:00

Lagonegro-Reggio Emilia

Domenica 25 ottobre

Ore 16:00

Belluno-Napoli

Domotek Volley Reggio Calabria-Brescia

Ore 18:00

Gioia del Colle-Pineto

Grottazzolina-Fano

Macerata-Palmi

Porto Viro-Ravenna