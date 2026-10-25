Risultati 2ª Giornata Serie A2: la Domotek vince e vola in alto, Palmi ancora a secco | CLASSIFICA

Qualsiasi matricola ci avrebbe messo la firma a perdere le prime due al tie-break contro la vincente della Coppa Italia di A2 e la vincente della Supercoppa di A2, ma la Domotek Volley Reggio Calabria non firma nulla: se le gioca tutte fino alla fine. E quindi, due tie-break sì, ma due tie-break vincenti. Dopo Pineto, i reggini battono anche Brescia al 5° set. Quattro punti che valgono il terzo posto in classifica dietro Lagonegro e Grottazzolina, prime a punteggio pieno.
Belluno batte Napoli al tie-break, vittorie per Ravenna e Pineto. Niente da fare, invece, per Palmi che perde 3-0 a Macerata e resta ultima in classifica.
Risultati 2ª Giornata Serie A2 Volley
Sabato 24 ottobre
Ore 18:00
Lagonegro-Reggio Emilia 3-0
Domenica 25 ottobre
Ore 16:00
Belluno-Napoli 3-2
Domotek Volley Reggio Calabria-Brescia 3-2
Ore 18:00
Gioia del Colle-Pineto 1-3
Grottazzolina-Fano 3-1
Macerata-Palmi 3-0
Porto Viro-Ravenna 0-3
Classifica Serie A2 Volley
- Lagonegro 6
- Grottazzolina 6
- Domotek Volley Reggio Calabria 4
- Napoli 4
- Pineto 4
- Belluno 3
- Fano 3
- Ravenna 3
- Macerata 3
- Porto Viro 3
- Reggio Emilia 2
- Brescia 1
- Gioia del Colle 0
- Palmi 0
Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 3ª Giornata
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00
Ravenna-Lagonegro
Sabato 31 ottobre
Ore 16:00
Palmi-Reggio Emilia
Domenica 1 novembre
Ore 16:00
Gioia del Colle-Belluno
Ore 17:30
Fano-Pineto
Ore 18:00
Grottazzolina-Domotek Volley Reggio Calabria
Macerata-Porto Viro
Ore 20:00
Napoli-Brescia