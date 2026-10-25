Risultati 2ª Giornata Serie A2: la Domotek vince e vola in alto, Palmi ancora a secco | CLASSIFICA

Qualsiasi matricola ci avrebbe messo la firma a perdere le prime due al tie-break contro la vincente della Coppa Italia di A2 e la vincente della Supercoppa di A2, ma la Domotek Volley Reggio Calabria non firma nulla: se le gioca tutte fino alla fine. E quindi, due tie-break sì, ma due tie-break vincenti. Dopo Pineto, i reggini battono anche Brescia al 5° set. Quattro punti che valgono il terzo posto in classifica dietro Lagonegro e Grottazzolina, prime a punteggio pieno.

Belluno batte Napoli al tie-break, vittorie per Ravenna e Pineto. Niente da fare, invece, per Palmi che perde 3-0 a Macerata e resta ultima in classifica.

Risultati 2ª Giornata Serie A2 Volley

Sabato 24 ottobre

Ore 18:00

Lagonegro-Reggio Emilia 3-0

Domenica 25 ottobre

Ore 16:00

Belluno-Napoli 3-2

Domotek Volley Reggio Calabria-Brescia 3-2

Ore 18:00

Gioia del Colle-Pineto 1-3

Grottazzolina-Fano 3-1

Macerata-Palmi 3-0

Porto Viro-Ravenna 0-3

Classifica Serie A2 Volley

Lagonegro 6 Grottazzolina 6 Domotek Volley Reggio Calabria 4 Napoli 4 Pineto 4 Belluno 3 Fano 3 Ravenna 3 Macerata 3 Porto Viro 3 Reggio Emilia 2 Brescia 1 Gioia del Colle 0 Palmi 0

Prossimo turno Serie A2 Volley: le partite della 3ª Giornata

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00

Ravenna-Lagonegro

Sabato 31 ottobre

Ore 16:00

Palmi-Reggio Emilia

Domenica 1 novembre

Ore 16:00

Gioia del Colle-Belluno

Ore 17:30

Fano-Pineto

Ore 18:00

Grottazzolina-Domotek Volley Reggio Calabria

Macerata-Porto Viro

Ore 20:00

Napoli-Brescia