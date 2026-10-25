Domotek Volley-Brescia, Lazzaretto: “vittoria di tutti! Il pubblico ci serve come il pane… con le frittole” | INTERVISTA

La Domotek Volley Reggio Calabria vince ancora. I reggini superano Brescia al tie-break rimontando due set di svantaggio. Un finale per cuori forti nel quale Enrico Lazzaretto ha piazzato gli ultimi due punti, decisivi per la vittoria degli amaranto. Intervistato nel post gara ai microfoni di StrettoWeb, lo schiacciatore padovano ha dichiarato: “la decide sempre Lazzaretto? Non è vero! L’abbiamo decisa tutti quanti, stando lì e non mollando mai, anche sotto 0-2 si può sempre vincere, lo abbiamo dimostrato“.

In merito al pubblico, Lazzaretto spende un paragone particolarmente reggino: “il pubblico è il 7° uomo, l’ho sempre detto, ci serve come il pane, il pane con le frittole che ho mangiato ieri. Venite a vederci e supportarci perchè vi divertite e fate giocare meglio anche noi“.

Due vittorie su due al tie-break, livello alto tutte le gare saranno toste: “ogni match è una battaglia, livello altissimo, c’è da combattere ogni domenica, non sarà mai facile. Magari speriamo di non farle tutte 3-2 possibilmente… ma se dobbiamo vincerle tutte 3-2, le vinceremo tutte 3-2“, ha concluso Lazzaretto.