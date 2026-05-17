Il milanese “di Gambarie”, Innocenzi porta la Domotek in A2: “mi sento reggino, spero di aver ripagato i tifosi” | INTERVISTA

“Sono al 7° cielo, come le 7000 persone che c’erano. Si sentivano tutte, dalle prime file alle ultime. Reggio Calabria meritava questo trionfo, questo triplete, è stata una finale pazzesca contro una grande squadra, abbiamo giocato di cuore e di testa“. Sono le emozioni di Andrea Innocenzi, MVP di Gara-3 della finale Playoff per la promozione in A2 che ha visto trionfare la Domotek Volley Reggio Calabria su Belluno. Un urlo, inizialmente, ricacciato in gola: il 25-22 è stato annullato dal video chek nonostante la festa esplosa in campo. Innocenzi spiega: “è stata l’unica nota negativa, ero in campo a baciare sulla testa Laganà… ma sono contento comunque, abbiamo festeggiato due volte“.

Innocenzi, nel finale, si lascia andare a parole al miele per Reggio Calabria che lo ha accolto con grande calore: lui che è milanese e oggi si definisce reggino “di Gambarie”. “Mi sento reggino, la città, le persone, i tifosi mi hanno accolto come se fossi nato qua, come Laganà. Sono senza parole. Spero di averli ripagati con questa vittoria“.