Domotek Volley in A2, Laganà: “abbiamo fatto la storia e il triplete davanti alla nostra gente” | INTERVISTA

“Mi sono spaventato tantissimo, sul 24-23 tremavano le gambe, ma è andata bene. Sono contento di averla chiusa io. Ho detto ai ragazzi che questa è stata una stagione storica, è stato un triplete storico. Questa sera c’erano tanti calabresi e reggini, è stato uno spettacolo. Sono contento di averla chiusa in bellezza lo meritavamo. L’abbiamo persa per il fattore casa a Reggio Emilia, era giusto riprenderla qua“. Domenico Laganà ha vinto 2 volte Gara-3 per la Domotek contro Belluno: prima segnando il 25-22 annullato dal video check mentre il palazzetto già festeggiava, poi segnando anche il 25-23 definitivo.

Il capitano dei reggini, l’anno scorso, di questi tempi, staccava la spina dalla pallavolo dopo l’amaro ko, proprio al PalaCalafiore, contro Acqui Terme, dopo una beffarda rimonta materializzatasi in Gara-2 e poi in Gara-3: “l’anno scorso non ho visto pallavolo per 2 settimane, ma è stata un’altra serie, venivamo da 4 infortuni, una situazione particolari. Quest’anno si è infortunato Mancinelli ma avevamo una rosa più lunga, l’abbiamo dimostrato. Sono contentissimo di averla chiusa in casa, abbiamo vinto 2 coppe fuori casa, il cerchio si è chiuso nel migliore dei modi“.

A inizio stagione aveva “tanti sogni” che non voleva dire, perchè superstizioso. Li ha realizzati tutti: “per l’A3 non c’è obiettivo più grande. Li abbiamo vinti tutti. Quattro finali, 3 vinte. Triplete difficilissimo, è successo l’anno scorso a Sorrento e non so quante altre volte è successo nella pallavolo. Sono contento di aver portato il triplete e la storia a Reggio Calabria“.