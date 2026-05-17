Domotek Volley in A2, Lazzaretto: “ho firmato 36 autografi… sono in 7000! L’anno scorso piangevo come un bambino…” | INTERVISTA

Per intervistarlo siamo dovuti tornare 3 volte: la prima, stava firmando autografi; la seconda, stava firmando autografi; la terza… stava firmando autografi. Enrico Lazzaretto è uno dei giocatori simbolo della Domotek Volley Reggio Calabria e dei più amati dal pubblico reggino, per le sue indubbie qualità e, soprattutto per la sua simpatia. C’erano 7000 persone e di autografi “ne ho firmati almeno 36 fin qui…” risponde sorridendo. “È stato bellissimo vedere tutta questa gente che ci dimostra questo affetto. – ha dichiarato a StrettoWeb – Non vedevo tutta questa gente in un palazzetto da tanto tempo, ho giocato in A1 e posso dire che il clima è quello, è indescrivibile.

Belluno? Tosti, bisogna fargli i complimenti. Anche qui hanno venduto cara la pelle, sono stati sempre lì sul pezzo, per noi è stato complicato riuscire a metterli sotto, ce l’abbiamo fatta anche grazie al pubblico e alla città di Reggio. L’anno scorso ero lì a piangere come un bambino. Siamo stati bravi perchè dopo Gara-5 contro Reggio Emilia, tante squadre potevano mollare. Vincere la Supercoppa ci ha dato quel guizzo in più per stare con la testa fino alla fine“.