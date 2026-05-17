Domotek Volley in A2, Polimeni: “che emozione davanti alla mia gente!”. E lancia la sfida per l’anno prossimo | INTERVISTA

La Domotek Volley batte Belluno in Gara-3 della finale Playoff e vola in Serie A2. Mister Polimeni, ai microfoni di StrettoWeb, ha esternato tutta la sua gioia: “sono molto emozionato perchè questa è la mia gente, oggi erano sopra ogni forma di previsione rispetto a quando abbiamo iniziato. Oggi fatico a esternare qualsiasi cosa. Non vi rendete conto di quello che abbiamo fatto, è stato pazzesco. Un gruppo straordinario. Questo è un percorso iniziato 3 anni fa, l’anno scorso ci è sfuggito, c’erano 10 esordienti su 14, quest’anno abbiamo fatto una stagione strepitosa, con qualche infortunio, abbiamo lanciato due esordienti che hanno giocato titolari per lunghi tratti in campionato. Regnava l’equilibrio in campo e negli spogliatoi. L’abbiamo fatto oggi nel migliore dei modi, fare un triplete del genere è qualcosa di pazzesco, abbiamo scritto la storia di Reggio Calabria e della pallavolo italiana.

Questo è un pubblico da Superlega, Reggio è una città da Superlega, questa società deve diventare da Superlega. Abbiamo affrontato un triennio importante. Ci eravamo prefissati di salire in 2 anni dalla B all’A3 e l’abbiamo fatto al primo anno. Ci eravamo prefissati di salire in 3 anni in A2 e l’abbiamo fatto al secondo, sfiorandolo al primo. Occorre una programmazione. Occorre saper perdere, prepararsi ad affrontare un campionato con 3 milioni di difficoltà, la prima è che dobbiamo fare la squadra a maggio per ottenere la salvezza, mentre gli altri l’hanno già fatta a gennaio-febbraio“.