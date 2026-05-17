Domotek Volley, è qui la festa per la Serie A2? Il bagno di folla con i tifosi e la premiazione dei vincitori | FOTO

Apoteosi Domotek: vittoria contro Belluno in Gara-3 dei Playoff e promozione in Serie A2! Un urlo di gioia inizialmente strozzato in gola per un videocheck sul 24-22, diventato 24-23. Poi la vittoria nel punto successivo. E lì, finalmente il PalaCalafiore è potuto esplodere. Oltre 7000 tifosi a ballare e cantare per i loro beniamini. Andrea Innocenzi premiato come MVP, capitan Laganà a sollevare il trofeo dopo aver firmato il punto della vittoria. Poi selfie, abbracci, autografi e quattro chiacchiere con i tifosi: stasera si festeggia, da domani si programmerà la Serie A2!