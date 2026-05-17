Apoteosi Domotek: vittoria contro Belluno in Gara-3 dei Playoff e promozione in Serie A2! Un urlo di gioia inizialmente strozzato in gola per un videocheck sul 24-22, diventato 24-23. Poi la vittoria nel punto successivo. E lì, finalmente il PalaCalafiore è potuto esplodere. Oltre 7000 tifosi a ballare e cantare per i loro beniamini. Andrea Innocenzi premiato come MVP, capitan Laganà a sollevare il trofeo dopo aver firmato il punto della vittoria. Poi selfie, abbracci, autografi e quattro chiacchiere con i tifosi: stasera si festeggia, da domani si programmerà la Serie A2!
Domotek Volley, è qui la festa per la Serie A2? Il bagno di folla con i tifosi e la premiazione dei vincitori | FOTO
La Domotek Volley Reggio Calabria vince Gara-3 della finale Playoff contro Belluno: i reggini sono in Serie A2! Bagno di folla al PalaCalafiore davanti agli oltre 7000 tifosi presenti
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