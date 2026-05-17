Domotek Volley in A2, De Santis: “abbiamo la ‘scorcia’. Vincere con questa maglia davanti a 7000 persone è la gioia più grande” | INTERVISTA

‘Spider Man’ con la ‘scorcia’. Può succedere solo a Reggio Calabria. E il protagonista non può che essere Saverio De Santis, direttamente da Palmi, in volo da una parte all’altra su tutti i taraflex d’Italia per salvare un pallone in più, decisivo per raggiungere il sogno Serie A2 della Domotek Volley Reggio Calabria. Il talento reggino, ai microfoni di StrettoWeb, racconta l’emozione della promozione: “questo percorso è nato 2 anni fa con un gruppo di ragazzi che si è messo a lavorare. Quest’anno, fin dall’inizio si era visto che c’era qualcosa di diverso. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, non è facile fare 4 finali in un anno e vincerne 3. Tanta roba. Complimenti a tutti i ragazzi e a questo splendido pubblico erano 7000, incredibile, voglio ringraziare ogni tifoso, ogni ragazzo che è venuto qua e ci ha dato la forza di raggiungere questo risultato clamoroso. Abbiamo portato Reggio in una serie importante: l’A2 è un campionato tosto, ma noi abbiamo dimostrato anche oggi, come sempre, che abbiamo la ‘scorcia’“.

Dolcissima la dedica finale del supereroe amaranto: “tutti i risultati nascono dai miei amici, dai miei familiari che dall’inizio dell’anno sono venuti qua a sostenermi. Io la forza la trovo attraverso loro. Grazia a mio papà, mia mamma, mia zia, mia nonna, tutti i miei amici che sempre vengono a sostenermi, mi danno tanta forza. In tantissimi oggi da Palmi, è venuta anche la società in cui sono nato (pallavolisticamente, ndr), vincere con questa maglia è una delle più grandi felicità che abbia mai provato“.