Domotek Volley in A2, Martino: “era scritto, dovevamo concludere davanti alla nostra gente” | INTERVISTA

La Domotek Volley vince Gara-3 contro Belluno e viene promossa in A2. Ai microfoni di StrettoWeb, Marco Tullio Martino racconta così l’emozione del successo: “non stiamo realizzando granchè quello che hanno fatto questi ragazzi sul campo. Siamo felici soprattutto per questa gente. Forse era scritto che la Domotek facesse una cavalcata così bella, festosa, portando dietro di sé sempre più gente, entusiasmo e tifosi. Tutto troppo bello per essere vero, per altro, concludere davanti alla nostra gente. Non avevamo ancora avuto l’occasione di festeggiare davanti alla nostra gente. Oggi credo sia il coronamento di un sogno, ma anche la chiusura di un piccolo cerchio preparato nei minimi dettagli e portato a compimento davanti alla nostra gente“.

Il direttore generale del club guarda ora alla nuova categoria e a una nuova storia: “ho visto tanti tifosi, tanta gente coinvolta, tifare punto dopo punto di questi ragazzi e di questo sport che siamo così contenti di vivere, programmare e goderci settimanalmente insieme a tutti voi. L’A2 è realtà, era un sogno fino a poche ore fa. Lavoreremo per far sì che il nostro progetto possa continuare a scrivere pagine così intense ed emozionanti di questo sport, di questa squadra e di questa città“.