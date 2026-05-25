Elezioni Comunali Reggio Calabria: urne chiuse, inizia lo spoglio. Primo exit poll: boom Cannizzaro | SPECIALE

Il racconto di StrettoWeb in diretta della giornata di lunedì 25 maggio: spoglio, esito, dichiarazioni a caldo ed exit poll in merito alle elezioni Comunali di Reggio Calabria

  • candidati sindaco Pazzano Lamberti Cannizzaro e Battaglia alla redazione di StrettoWeb
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni reggio calabria 2026 scheda elettorale
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni reggio calabria 2026 seggio elettorale
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni reggio calabria 2026 famiglia al voto con anziana
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Mimmo Battaglia vota alle elezioni comunali 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • scheda elettorale reggio nord circoscrizioni reggio calabria elezioni 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • voto pazzano elezioni comunali reggio calabria 2026
  • scheda elettorale reggio sud circoscrizioni reggio calabria elezioni 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • voto cannizzaro elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • scheda elettorale reggio est circoscrizioni reggio calabria elezioni 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Eduardo Lamberti Castronuovo al voto elezioni 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • scheda elettorale reggio centro circoscrizioni reggio calabria elezioni 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Mimmo Battaglia vota alle elezioni comunali 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • scheda elettorale reggio centro sud circoscrizioni reggio calabria elezioni 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • voto cannizzaro elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • voto cannizzaro elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Mimmo Battaglia vota alle elezioni comunali 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • voto cannizzaro elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Eduardo Lamberti Castronuovo al voto elezioni 2026
  • Mimmo Battaglia vota alle elezioni comunali 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • voto cannizzaro elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Mimmo Battaglia vota alle elezioni comunali 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • voto cannizzaro elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Mimmo Battaglia vota alle elezioni comunali 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • voto cannizzaro elezioni comunali reggio calabria 2026
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
/

La diretta di StrettoWeb di oggi, lunedì 25 maggio, ultimo giorno di votazioni per le elezioni Comunali di Reggio Calabria. Il racconto live della nostra redazione su tutto ciò che succede: affluenza finale, chiusura dei seggi, spoglio, exit poll, esito, dichiarazioni a caldo, immagini, interviste, approfondimenti e notizie. Una giornata decisiva per la città, chiamata a scegliere la nuova amministrazione comunale e i nuovi Presidenti di Circoscrizione, a distanza di anni dal ripristino dei Municipi. StrettoWeb segue passo dopo passo tutte le fasi della consultazione, con aggiornamenti in tempo reale dai seggi, dal territorio e dai comitati elettorali. Nel corso della diretta spazio anche ai primi commenti dei protagonisti, alle reazioni politiche e all’analisi del voto, con particolare attenzione ai dati ufficiali e agli sviluppi più rilevanti della giornata elettorale.

Tutti i risultati in tempo reale su StrettoWeb

AGGIORNAMENTI
  • 25 Mag 2026 | 15:09

    Primo exit poll: boom Cannizzaro

    Dopo pochi minuti dalla chiusura delle urne, c’è il primo exit poll: si segnala il boom di Cannizzaro, con una forbice tra il 64% e il 68%. Battaglia tra il 21 e il 25%.

  • 25 Mag 2026 | 15:01

    Urne chiuse, ora inizia lo spoglio

    Urne ufficialmente chiuse! Dopo un giorno e mezzo di voto, anche a Reggio Calabria scatta il gong. La città ha deciso il suo futuro, ora bisogna soltanto capire quale. Cannizzaro, Battaglia, Lamberti o Pazzano? Chi sarà il nuovo Sindaco? E chi guiderà le Circoscrizioni, ripristinate proprio pochi mesi fa. Adesso spazio allo spoglio, con i primi exit poll e l’attesa della città sull’esito finale.

  • 25 Mag 2026 | 14:25

    Meno di un'ora alla chiusura delle urne

    Manca meno di un’ora alla chiusura delle urne. Tra poco più di mezz’ora, stop al voto, dopo la giornata e mezza prevista. Dalle ore 15 inizierà lo spoglio.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria