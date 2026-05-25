Elezioni Comunali Reggio Calabria: urne chiuse, inizia lo spoglio. Primo exit poll: boom Cannizzaro | SPECIALE

La diretta di StrettoWeb di oggi, lunedì 25 maggio, ultimo giorno di votazioni per le elezioni Comunali di Reggio Calabria. Il racconto live della nostra redazione su tutto ciò che succede: affluenza finale, chiusura dei seggi, spoglio, exit poll, esito, dichiarazioni a caldo, immagini, interviste, approfondimenti e notizie. Una giornata decisiva per la città, chiamata a scegliere la nuova amministrazione comunale e i nuovi Presidenti di Circoscrizione, a distanza di anni dal ripristino dei Municipi. StrettoWeb segue passo dopo passo tutte le fasi della consultazione, con aggiornamenti in tempo reale dai seggi, dal territorio e dai comitati elettorali. Nel corso della diretta spazio anche ai primi commenti dei protagonisti, alle reazioni politiche e all’analisi del voto, con particolare attenzione ai dati ufficiali e agli sviluppi più rilevanti della giornata elettorale.

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