Elezioni Comunali Reggio Calabria: urne chiuse, inizia lo spoglio. Primo exit poll: boom Cannizzaro | SPECIALE

La diretta di StrettoWeb di oggi, lunedì 25 maggio, ultimo giorno di votazioni per le elezioni Comunali di Reggio Calabria. Il racconto live della nostra redazione su tutto ciò che succede: affluenza finale, chiusura dei seggi, spoglio, exit poll, esito, dichiarazioni a caldo, immagini, interviste, approfondimenti e notizie. Una giornata decisiva per la città, chiamata a scegliere la nuova amministrazione comunale e i nuovi Presidenti di Circoscrizione, a distanza di anni dal ripristino dei Municipi. StrettoWeb segue passo dopo passo tutte le fasi della consultazione, con aggiornamenti in tempo reale dai seggi, dal territorio e dai comitati elettorali. Nel corso della diretta spazio anche ai primi commenti dei protagonisti, alle reazioni politiche e all’analisi del voto, con particolare attenzione ai dati ufficiali e agli sviluppi più rilevanti della giornata elettorale.
Tutti i risultati in tempo reale su StrettoWeb
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Primo exit poll: boom Cannizzaro
Dopo pochi minuti dalla chiusura delle urne, c’è il primo exit poll: si segnala il boom di Cannizzaro, con una forbice tra il 64% e il 68%. Battaglia tra il 21 e il 25%.
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Urne chiuse, ora inizia lo spoglio
Urne ufficialmente chiuse! Dopo un giorno e mezzo di voto, anche a Reggio Calabria scatta il gong. La città ha deciso il suo futuro, ora bisogna soltanto capire quale. Cannizzaro, Battaglia, Lamberti o Pazzano? Chi sarà il nuovo Sindaco? E chi guiderà le Circoscrizioni, ripristinate proprio pochi mesi fa. Adesso spazio allo spoglio, con i primi exit poll e l’attesa della città sull’esito finale.
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Meno di un'ora alla chiusura delle urne
Manca meno di un’ora alla chiusura delle urne. Tra poco più di mezz’ora, stop al voto, dopo la giornata e mezza prevista. Dalle ore 15 inizierà lo spoglio.