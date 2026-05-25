Vittoria di Cannizzaro e non solo, il commento (con battuta) del Premier Giorgia Meloni: “e anche oggi…”

“Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti. P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”. Così, sui social, il Premier Giorgia Meloni ha commentato la vittoria dei Sindaci di CentroDestra alla tornata delle amministrative. Tra queste, ovviamente, anche Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria.