Cannizzaro rivela: “mi aspettavo di vincere, ma non così. E’ un dato storico. Sono frastornato”

“Sono Francesco Cannizzaro e quanto pare da pochi minuti sono il Sindaco di Reggio Calabria”. Si presenta così, dal palco, il neo primo cittadino reggino. “Per me è stata la campagna elettorale più bella della mia vita, perché mi ha regalato tanto in termini di emozioni, di sentimento, nei confronti di una città che in questi anni aveva perduto un senso di appartenenza. Questo risultato, che a quanto pare va oltre il 70%, segnando la storia di questa città, e anche a livello nazionale, perché da Roma mi dicono che mai nessuno aveva vinto così al primo turno, è merito di tutti i candidati” ha aggiunto.

“A questa vittoria ha contribuito il buon Governo della Regione, è una vittoria anche di Roberto Occhiuto. Qui sul palco c’è una grande squadra, quella del CentroDestra. Ringrazio le testate nazionali, qui presenti, ma ringrazio anche e soprattutto i giornalisti locali. Abbiamo un giornalismo splendido in città. Io sono frastornato, non so cosa possa dire un Sindaco appena eletto che sale per la prima volta sul palco con questa carica. E’ una bella sensazione, che auguro a ogni soggetto politico”.

Alla fine del suo discorso, i suoi due nipoti sono saliti sul palco con una maglia celebrativa, emozionando il Sindaco, che ha chiuso il suo intervento stappando una bottiglia di spumante insieme agli altri presenti, tra Assessori Regionali e coordinatori di Forza Italia.