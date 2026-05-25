Chi è Francesco Cannizzaro: biografia e carriera del nuovo Sindaco di Reggio Calabria

Nessuna sorpresa: è Francesco Cannizzaro il nuovo Sindaco di Reggio Calabria. Il candidato del CentroDestra è riuscito ad avere la meglio degli avversari Battaglia, Lamberti Castronuovo e Pazzano, superando la soglia del 50% e vincendo dunque al primo turno. Non ci sarà ballottaggio. Dopo 12 anni di CentroSinistra, la città dello Stretto torna al CentroDestra e sarà rappresentata da un esponente di Forza Italia, lo stesso che guida la Regione. La vittoria è netta, anche se lo scrutinio è ancora in corso: Cannizzaro è infatti ampiamente avanti, con un risultato incredibile e forse anche oltre le aspettative di chi lo dava già favorito.

Nato a Reggio Calabria il 24 giugno 1982, Francesco Cannizzaro, noto come Ciccio, ha conseguito il Diploma di Perito Elettrotecnico nel 2002, un Master in “Diritto e Politiche Comunitarie” nel 2010 e la Laurea in Scienze del servizio sociale per operatori pluridisciplinari ed interculturali d’area mediterranea presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. La sua carriera politica ha inizio giovanissimo: nel 2005 viene eletto Consigliere al Comune di Santo Stefano in Aspromonte. Successivamente diventa assessore nello stesso Comune, con deleghe a Turismo, Politiche ambientali, giovanili e sociali e attività produttive, mantenendo l’incarico per dieci anni grazie alla riconferma nel 2010.

Nel 2012 entra nel Consiglio della Provincia di Reggio Calabria, con delega al turismo e spettacolo, e partecipa alla commissione consiliare Attività produttive ed agricoltura. Collabora anche con l’Assessorato regionale alle Attività produttive, la Fondazione Field e il coordinamento “Anci Piccoli Comuni”. Rafforza il legame con l’Aspromonte entrando nel Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell’Aspromonte, consolidando l’attenzione per ambiente, turismo e valorizzazione del territorio.

L’ingresso in politica regionale e nazionale

Il 2014 segna il suo salto di qualità: candidato nella lista “La Casa delle Libertà” alle elezioni regionali, viene eletto in Consiglio regionale della Calabria nella circoscrizione di Reggio Calabria, ricoprendo il ruolo di capogruppo della propria lista. Nel 2015, aderendo a Forza Italia, Cannizzaro consolida la sua carriera politica. Nel 2018 viene candidato alle elezioni politiche nel collegio uninominale di Gioia Tauro, sostenuto dal centrodestra, e ottiene una vittoria netta con oltre il 42% dei voti, superando i candidati del Movimento 5 Stelle e del centrosinistra.

Dopo l’elezione alla Camera dei Deputati, si dimette da consigliere regionale. Nello stesso anno diventa coordinatore provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, incarico affidatogli dalla coordinatrice regionale Jole Santelli. Nel 2021 viene nominato responsabile nazionale del dipartimento Sud di Forza Italia, ruolo strategico per il partito nelle regioni meridionali.

Alle elezioni anticipate del 2022 viene nuovamente candidato alla Camera nel collegio di Reggio Calabria, ottenendo quasi il 48% dei voti, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento del centrodestra in Calabria. Nell’aprile 2023 diventa vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, mentre a dicembre assume anche il ruolo di coordinatore regionale del partito in Calabria, subentrando a Giuseppe Mangialavori. Proprio la settimana scorsa, domenica 17 maggio, viene riconfermato coordinatore regionale del partito in Calabria.

A fine marzo l’annuncio della sua candidatura a Sindaco di Reggio Calabria, ruolo ricoperto ufficialmente da oggi, con il voto che lo consacra vincitore al primo turno.