Occhiuto: “Cannizzaro è il Sindaco migliore che Reggio possa avere. Ed è anche uno dei migliori parlamentari della città”

“Cannizzaro è il Sindaco migliore che la città potesse avere. Se lo è meritato, non solo per la campagna elettorale svolta, ma per quanto ha fatto ogni giorno nel corso degli anni passati. Io l’ho conosciuto in Parlamento e posso affermare che sia uno dei migliori parlamentari di Reggio Calabria. Abbiamo fatto grandi cose, già, e penso all’Aeroporto e non solo, ma continueremo a fare grandi cose, anche per l’area metropolitana”. A dirlo, dal palco, è il Governatore calabrese Roberto Occhiuto, al fianco del neo Sindaco Francesco Cannizzaro.