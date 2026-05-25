Cannizzaro sfiora il 70%, è il nuovo Sindaco di Reggio Calabria. Massimo Ripepi è raggiante: “spazzata via disastrosa classe dirigente che in 12 anni ha distrutto la città”

“I cittadini reggini, con questo voto hanno spazzato via una classe dirigente che ha distrutto in 12 anni la nostra meravigliosa città. I nostri concittadini non hanno creduto alle bugie, ai paradigmi fatti di bugie, orditi da Falcomatà e dei suoi successori che erano l’esatta fotocopia di Falcomatà, ma hanno creduto ai fatti di un candidato Sindaco come Francesco Cannizzaro che ha lasciato l’Olimpo del parlamento e i comfort del parlamento per venire a servire la propria città con grande onore ma con grandi rischi, portando in dote come curriculum fatti reali“. E’ un Massimo Ripepi a dir poco raggiante quello che commenta in anteprima, ai microfoni di StrettoWeb, i dati dello spoglio delle elezioni comunali di Reggio Calabria in diretta con il candidato Sindaco del Centrodestra, Francesco Cannizzaro, vincente con un dato incredibile, senza precedenti per un primo turno elettorale, vicino al 70% dei consensi.

“Cannizzaro, da parlamentare, ha portato in città più finanziamenti di tutti i parlamentari della storia reggina messi insieme in appena otto anni, di cui la metà all’opposizione. I cittadini reggini hanno aperto gli occhi e hanno creduto ai fatti e a una proposta politica incarnata da persone che hanno già dimostrato di saper servire la città. Sono contentissimo di questo risultato perchè i reggini sono maturi e hanno dato un voto che spazza via una classe dirigente che ha distrutto la nostra città facendo più danni del terremoto del 1908. Gli attacchi, le cattiverie messe in campo da una sinistra becera, non hanno convinto i nostri concittadini che hanno visto i fatti e non si sono basati su slogan e cattiverie, dimostrando di essere un popolo maturo che sa valutare i fatti“, ha aggiunto Ripepi nel primo commento a caldo durante lo spoglio.