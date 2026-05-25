Giusi Princi celebra la vittoria di Cannizzaro: “con te Reggio tornerà protagonista”. E la promessa direttamente dall’Europa

Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Lo sapevamo tutti fin dal giorno della sua candidatura, anche chi ridacchiava scherzando sul fatto che fosse “già sindaco” anche in campagna elettorale. Il voto dei cittadini ha parlato chiaro, in attesa della cristallizzazione di fine spoglio, si sfiora il 70%, percentuali bulgare arrivate nonostante assunzioni, veleni e bugie orchestrate per tutta la campagna elettorale del centrosinistra.

Tantissimi gli attestati di stima che stanno arrivando nei confronti di Francesco Cannizzaro nelle ultime ore. Uno dei più dolci arriva da Giusi Princi. L’europarlamentare reggina non si è solo complimentata con il nuovo sindaco, ma ha riposto in lui la fiducia per un cambiamento e una rinascita della città, promettendogli pieno sostegno dall’Europa.

Di seguito il post social di Giusi Princi: “Complimenti, Francesco. A te, innanzitutto. Ma ancor di più a Reggio Calabria, che da oggi affida il proprio futuro a un Sindaco capace di visione, competenza e amore profondo per la sua città.

I cittadini hanno scelto la concretezza di un progetto e la credibilità di un uomo che, ancora una volta, ha saputo meritare la loro fiducia elettorale. Una fiducia importante, che oggi diventa responsabilità: restituire a Reggio quel presente che per troppo tempo le è stato negato e costruire il futuro che merita.

Sono certa che saprai farlo con lo zelo, la passione e la straordinaria capacità di lavoro che ti appartengono, coinvolgendo le energie migliori e le competenze necessarie per accompagnare questa città nella svolta che ha scelto.

Abbiamo sostenuto il tuo progetto con affetto e stima, soprattutto perché abbiamo creduto nella tua idea di Reggio: una città che torni ad essere protagonista, capace di guardare lontano, di creare opportunità, di non costringere più i suoi giovani ad andare via per poter immaginare il proprio domani.

Proprio ai nostri giovani dovrà essere dedicato l’impegno più grande. Perché il cambiamento ha senso soltanto se riesce a restituire loro speranza, spazio e futuro nella propria terra.

Da parte mia, continuerò a lavorare perché l’Europa sia sempre più vicina ai territori e perché Reggio possa assumere finalmente il ruolo che le spetta: una città forte della sua identità e aperta alle opportunità del futuro.

Oggi Reggio ha scelto visione e concretezza. Ha scelto di credere nel cambiamento. E sono certa che non si pentirà della fiducia riposta in te.

Buon lavoro, Sindaco“.