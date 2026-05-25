Il ballottaggio, le assunzioni, il congiuntivo: veleni e bugie stavolta non bastano, Cannizzaro spazza via la sinistra di Falcomatà & Co. e per Reggio inizia una nuova era

Reggio Calabria si risveglia finalmente libera dal giogo di una narrazione mistificatoria che per oltre un decennio ne ha soffocato le energie vitali, decretandone il declino civile, economico e infrastrutturale. Le urne hanno parlato con una chiarezza che non ammette repliche o sofismi di sorta: le elezioni comunali consacrano la netta e straordinaria affermazione di Francesco Cannizzaro, leader regionale di Forza Italia e catalizzatore dell’intera coalizione di centrodestra, che si avvia a superare la soglia plebiscitaria del 70% dei consensi. Si compie così una svolta storica per la città dello Stretto, ponendo la parola fine a 12 anni ininterrotti di malgoverno progressista, una stagione fallimentare incarnata da Giuseppe Falcomatà che oggi tramonta definitivamente, lasciando dietro di sé soltanto macerie e un profondo senso di liberazione istituzionale.

I falsi sondaggi e la narrazione del ballottaggio smentita dai fatti

Fino alle prime ore di questa mattina, l’apparato propagandistico della sinistra ha tentato disperatamente di intossicare il dibattito pubblico, diffondendo dati falsificati e fantomatici rilevamenti demoscopici che ipotizzavano un imminente scenario di ballottaggio. Questa pervicace diffusione di notizie prive di fondamento era già dilagata nelle scorse settimane con sondaggi fake che indicavano un improbabile testa a testa tra il candidato del centrodestra e l’esponente del centrosinistra Battaglia, attribuendo a quest’ultimo percentuali superiori al 35% e sovrastimando altre forze civiche come Lamberti, dato oltre la soglia del 12%. Si è trattato dell’ultimo, patetico tentativo di mobilitare un elettorato ormai rassegnato, edificando una realtà virtuale del tutto scollata dal sentimento popolare. La certezza di una travolgente vittoria al primo turno era invece un dato evidente a chiunque avesse la sensibilità di ascoltare la cittadinanza, un’atmosfera di imminente cambiamento che la nostra testata, StrettoWeb, ha documentato in tempi non sospetti, senza cedere a opportunismi o timori scaramantici, basti leggere come avevamo denunciato e smontato quei sondaggi-fake.

Mentre i teorici della politica da salotto blateravano di esito incerto, l’opinione pubblica reggina aveva già tributato a Francesco Cannizzaro la qualifica e il rispetto dovuti al futuro Sindaco di Reggio Calabria. Nelle ultime settimane la partita appariva già ampiamente chiusa, e l’unico autentico interrogativo riguardava esclusivamente l’ampiezza del divario percentuale. Il responso dello spoglio elettorale non fa che certificare la totale disfatta di una classe dirigente autoreferenziale. Già dalle prossime ore assisteremo all’inevitabile scomposizione delle liste elettorali, un esercizio che svelerà il fallimento di candidature improbabili, consiglieri uscenti sonoramente bocciati dall’elettorato e assessori autoproclamati capaci di raccogliere appena una manciata di preferenze nelle urne, a conferma della bontà delle previsioni sulla ripartizione dei seggi che avevamo analizzato e pubblicato un mese fa proprio sulle nostre colonne.

Le macerie di dodici anni di malgoverno e la realtà delle strade reggine

Al di là del legittimo entusiasmo per il dato politico, la quotidianità della città prosegue immutata per i cittadini non addetti ai lavori, i quali si trovano ancora a dover fare i conti con l’eredità disastrosa lasciata dall’amministrazione uscente. Le vetture continuano a transitare lungo arterie stradali devastate da crateri e voragini profonde, teatro quotidiano di sinistri automobilistici anche di grave entità, guasti meccanici continui e ingenti danni economici interamente a carico delle famiglie. Questa è la realtà tangibile che si cela dietro i proclami della sinistra: una città ridotta allo stremo, dove la carenza idrica cronica costringe interi quartieri a rimanere con i rubinetti asciutti per settimane e dove montagne di rifiuti stazionano stabilmente in ogni periferia, configurando una situazione di degrado intollerabile.

Il compito che attende il nuovo primo cittadino si preannuncia monumentale proprio a causa di questo sfascio generalizzato. Il centrodestra eredita una struttura amministrativa paralizzata e una città che presenta indicatori socio-economici drammatici, paragonabili a contesti privi dei minimi standard europei. La transizione verso una condizione di basilare normalità rappresenta la sfida immediata, il prerequisito fondamentale prima di poter sviluppare qualunque visione strategica di sviluppo futuro che possa restituire a Reggio Calabria il ruolo di centralità geopolitica che le compete nel bacino del Mediterraneo.

Il crollo del teorema Gotha: la fine del fango giudiziario su Reggio Calabria

La giornata odierna assume una portata epocale non solo per l’esito delle urne, ma anche per la contemporanea pronuncia della magistratura sul fronte giudiziario. L’assoluzione con formula piena tributata a Paolo Romeo nel maxi processo Gotha decreta il definitivo crollo di un teorema accusatorio che per un decennio ha gettato un’ombra infamante sull’intera comunità reggina. La sentenza sancisce l’esistenza di una presunta cupola segreta volta a saldare la criminalità organizzata alle espressioni politiche locali, una tesi suggestiva che era stata utilizzata come una clava ideologica per giustificare l’infame scioglimento del Comune avvenuto nel 2012. Quell’atto, oggi leggibile chiaramente nella sua matrice prettamente politica, fu strumentalizzato dalla sinistra per legittimare la propria ascesa e coprire la propria incapacità di raggiungere il consenso in modo democratico.

Dinanzi a questa verità storica e processuale, emerge spontaneo un interrogativo di natura etica e civile: chi risarcirà i singoli e la collettività per il fango mediatico subito? Chi pagherà per le sofferenze umane e politiche inflitte a figure come il senatore Caridi o ad Alberto Sarra, spentosi prematuramente un mese fa gravato da una condanna in primo grado e oggi riabilitato nella sua memoria da una giustizia giunta con drammatico ritardo? Questa pronuncia dimostra come la narrazione del perenne stato di illegalità sia stata l’unico vero collante di una sinistra incapace di produrre una proposta amministrativa degna di questo nome, costretta a evocare costantemente lo spettro del passato per nascondere la propria manifesta incapacità gestionale.

Le ultime ore di veleno: dalle nomine elettorali alle polemiche sulla grammatica

La transizione del potere non è stata immune da colpi di coda velenosi da parte della compagine uscente, che ha tentato di mantenere il controllo della macchina burocratica attraverso pratiche opache fino alle ore immediatamente precedenti l’apertura dei seggi. Si sono registrate nomine dell’ultimo minuto e assunzioni clientelari d’urgenza che sollevano pesanti interrogativi di legittimità e che con ogni probabilità configureranno materiale d’indagine per la magistratura ordinaria e contabile. A ciò si sono aggiunti i gravi disagi registrati nei seggi elettorali di istituti storici quali il Pascoli e il Vallauri, caratterizzati da disorganizzazione logistica e dall’allontanamento formale del fratello di un noto candidato (ovviamente di sinistra!), sorpreso a svolgere attività di propaganda illegale nei pressi dei locali elettorali.

Il declino stilistico della sinistra si è manifestato anche nei reiterati attacchi personali rivolti a Francesco Cannizzaro, incentrati su pretestuose ironie relative alla proprietà di linguaggio e alla sintassi grammaticale. Mentre l’amministrazione uscente si rifugiava nel fantomatico purismo accademico per mascherare il proprio vuoto pneumatico, il candidato del centrodestra rispondeva inaugurando la nuova avveniristica e ipertecnologica aerostazione dell’Aeroporto di Reggio Calabria e presentando un piano concreto di rilancio economico. La cittadinanza ha saputo discernere tra l’inconcludente retorica delle parole e la concretezza dei fatti, premiando una leadership capace di interloquire direttamente con i livelli governativi nazionali ed europei per attrarre investimenti strategici sul territorio.

Una svolta storica e l’ultima chiamata per il futuro della città

Oggi si chiude definitivamente la pagina più buia e grottesca della storia recente di Reggio Calabria, un’era contraddistinta dall’avvicendamento caotico di ben 40 assessori e 7 vicesindaci in 12 anni, specchio fedele di una coalizione allo sbando che ha affidato deleghe strategiche a figure prive di qualsivoglia competenza professionale. Con l’insediamento della nuova giunta guidata da Forza Italia l’imperativo economico deve essere l’immediata discontinuità: occorrono stabilità dell’esecutivo, rigore programmatico e un profondo senso del decoro istituzionale, elementi formali che sono stati solennemente promessi durante la campagna elettorale. Francesco Cannizzaro si gioca l’intera credibilità e il futuro della propria parabola politica, consapevole di rappresentare l’ultima reale opportunità di riscatto per una comunità stremata.

Reggio Calabria non può permettersi di perdere questo treno epocale per scongiurare un definitivo e irreversibile declino demografico e sociale. La nuova classe dirigente ha il dovere morale di abbandonare le logiche della contrapposizione ideologica per concentrarsi esclusivamente sulla ricostruzione del tessuto urbano e dello spirito di idendità, da tempo perduto. Accogliamo questo verdetto con la serietà che il momento storico impone, formulando i migliori auspici di buon lavoro al nuovo Sindaco e alla sua coalizione, nella certezza che la nostra testata continuerà a vigilare sull’operato pubblico con la consueta rigorosa indipendenza intellettuale.