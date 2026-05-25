Elezioni Reggio Calabria, al Magistrale interviene la Polizia: allontanato fratello di noto candidato, faceva propaganda illecita al seggio

Un episodio decisamente increscioso ha turbato il regolare andamento della tornata elettorale in riva allo Stretto. Nel corso della giornata di ieri, domenica 24 maggio, la regolarità delle elezioni comunali di Reggio Calabria è stata scossa da un evento che ha richiesto il tempestivo intervento delle autorità. La cittadinanza reggina si è riversata nei vari plessi per esprimere le proprie preferenze non solo per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, ma anche per ridisegnare gli assetti politici legati alle circoscrizioni. In questo scenario di viva partecipazione democratica, un grave illecito si è consumato nel tardo pomeriggio, precisamente intorno alle ore 18:30, rischiando di compromettere la serenità degli elettori.

Il blitz della Polizia al seggio dell’Istituto Magistrale

Il cuore dell’accaduto è stato il centralissimo seggio elettorale ospitato all’interno del noto Istituto Magistrale, una struttura scolastica storica situata proprio sul lungomare cittadino. Questa sede rappresenta da sempre uno dei punti di voto più caldi e frequentati del centro storico. Proprio a causa della fitta affluenza di persone e di un insolito movimento nei pressi della scuola, è partita una segnalazione immediata verso la sala operativa della Questura. Gli agenti della polizia di Stato si sono recati sul posto in pochi minuti per verificare la veridicità di quanto denunciato, trovandosi dinanzi a una scena palese di violazione delle normative vigenti in materia di consultazioni pubbliche.

Volantinaggio elettorale e fac-simile: la dinamica dei fatti

Una volta giunti nei pressi dell’edificio sul lungomare, le forze dell’ordine hanno individuato un uomo intento ad aggirarsi con fare sospetto. L’individuo stava portando avanti una vera e propria attività abusiva di volantinaggio elettorale, intercettando i cittadini a pochi metri dall’ingresso delle cabine. Nello specifico, l’uomo distribuiva con insistenza un fac-simile della scheda di voto contrassegnato con un nome ben preciso. L’obiettivo di questa manovra era quello di indirizzare le preferenze degli indecisi dell’ultimo minuto a vantaggio di un candidato molto noto nel panorama politico locale. L’aspetto che rende l’intera vicenda ancora più scandalosa è il profondo legame di parentela tra i due protagonisti, dato che il promotore di questa propaganda vietata è risultato essere il fratello consanguineo del candidato.

L’identificazione e l’allontanamento del parente del candidato

Gli agenti della polizia hanno prontamente interrotto l’azione dell’uomo, intimandogli di cessare l’attività illecita e procedendo all’immediata requisizione di tutto il materiale cartaceo ancora in suo possesso. Dinanzi agli occhi increduli e indignati dei presidenti di seggio e dei numerosi cittadini in coda per votare, i poliziotti hanno richiesto i documenti d’identità del soggetto che è stato allontanato definitivamente dall’area circostante il plesso scolastico.

Una grave violazione del silenzio elettorale a Reggio Calabria

Il fatto verificatosi all’Istituto Magistrale rappresenta un vulnus di inaudita gravità per i principi cardine che regolano la democrazia italiana. La legge nazionale impone in modo tassativo il rigoroso rispetto del silenzio elettorale a partire dal giorno precedente l’apertura delle urne e per tutta la durata delle votazioni. Questa misura serve a garantire che ogni cittadino possa maturare la propria scelta in totale libertà, senza subire condizionamenti psicologici o pressioni esterne a ridosso del voto. Svolgere propaganda diretta dentro un seggio e abusare della visibilità di un cognome influente costituisce un atto inaccettabile che lede i diritti della collettività.

Le reazioni dei cittadini e lo spettro delle irregolarità nei seggi

Mentre l’appuntamento che vede Reggio Calabria al voto entra nella sua fase conclusiva, l’episodio di ieri pomeriggio ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla necessità di un controllo ferreo all’interno delle sezioni elettorali. La tempestiva risposta della cittadinanza, che non ha esitato a denunciare l’anomalia, unita all’efficace intervento delle forze dell’ordine, ha impedito che la condotta illecita proseguisse indisturbata per tutta la serata. Resta tuttavia l’amarezza per un gesto che getta un’ombra sulla correttezza della competizione amministrativa cittadina, ricordando quanto sia fondamentale mantenere alta la guardia per preservare la totale trasparenza e la legalità del voto democratico.

Il malcostume della pressione psicologica fuori dai seggi: la rabbia dei cittadini

L’episodio dell’Istituto Magistrale non è purtroppo un caso isolato, ma si inserisce in un diffuso malcostume dei candidati e dei loro parenti, spesso abituati a presidiare in modo asfissiante gli ingressi dei plessi scolastici per tutta la durata delle operazioni di voto. Molti residenti hanno espresso profonda indignazione per quella che viene percepita come una vera e propria pressione psicologica esercitata a ridosso delle urne. Raccogliendo lo sfogo diretto di alcuni cittadini visibilmente irritati, emerge chiaramente il quadro di un disagio cronico che si ripete puntualmente a ogni tornata delle comunali. Diversi elettori hanno manifestato la propria rabbia spiegando come la presenza costante di queste persone proprio davanti ai cancelli crei un clima di sottile intimidazione. Anche quando non vengono pronunciate parole esplicite o non si distribuiscono direttamente i volantini, la semplice vicinanza fisica di chi è in cerca di preferenze dell’ultimo minuto viene vissuta come un condizionamento intollerabile. Secondo le testimonianze di chi si è recato alle urne, i candidati e i loro entourage dovrebbero rispettare il divieto tassativo di stazionamento e posizionarsi ad almeno duecento metri dai seggi, lasciando liberi gli accessi. Questo assembramento permanente disturba la serenità dei votanti, i quali chiedono a gran voce interventi più severi per allontanare chiunque mini la trasparenza del voto democratico con la sua sola e ingombrante presenza.