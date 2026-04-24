Reggio Calabria, l’impegno di Fondazione ITS su giovani e tema energetico: corsisti in visita al parco eolico di Bagaladi

Formazione, giovani e rinnovabili al centro dell’esperienza promossa dalla Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria. I corsisti dell’XI corso per “Tecnico Superiore per l’Approvvigionamento Energetico e la Costruzione di Impianti” hanno esplorato il parco eolico di Bagaladi di Enel Green Power, entrando in contatto diretto con una realtà strategica per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Un’occasione importante per confermare la volontà della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria di investire sui giovani e sulla loro preparazione tecnica, offrendo strumenti concreti per avvicinarsi al mondo del lavoro e alle competenze richieste dal settore energetico.

“Apprezzare sul campo quanto viene appreso in aula dal punto di vista teorico è senza dubbio una formula vincente per trasferire nozioni a chi vuole occuparsi del settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile» afferma l’arch. Giovanni Malara, libero professionista e docente del corso di produzione di energia elettrica da fonte eolica dell’ITS Academy Energia di Reggio Calabria. “Ho partecipato in prima persona allo sviluppo e alla realizzazione del parco eolico che si estende sul territorio di tre comuni contigui: Motta San Giovanni, Montebello Ionico e Bagaladi” afferma ancora Giovanni Malara. “Si tratta di un impianto composto da 33 aerogeneratori, l’unico parco eolico presente nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, sviluppato e realizzato per conto di Enel Green Power, una tra le più importanti società che si occupano di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

In aula sono stati trattati temi teorici, ma il materiale didattico utilizzato è stato estratto dalle attività che quotidianamente venivano svolte in cantiere: dalle fasi preliminari necessarie alla valutazione del sito alle fasi operative di costruzione e montaggio, comprese le simulazioni e le verifiche condotte nel corso dei lavori. La visita al parco eolico di Bagaladi rappresenta così un passaggio significativo nel percorso dei corsisti, chiamati a diventare futuri specialisti in un comparto sempre più centrale per lo sviluppo del territorio e per la transizione energetica.

Realizzare un’opera, per un professionista o per un’impresa, non è solo un’attività economica, ma anche un modo di partecipare attivamente agli eventi che caratterizzano un’epoca e una realtà, e costituisce un momento della vita vissuta di chi l’ha realizzata. Conclude Giovanni Malara: “poterla raccontare ai futuri specialisti del settore è motivo di orgoglio”.

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