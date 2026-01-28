Da corsista di Fondazione ITS ad assunto in un’azienda di Reggio Calabria: “è stato il periodo migliore, è un percorso che consiglio a chiunque” | INTERVISTA

Testimonianza dalle aziende socie, ma anche testimonianza da chi – passato dai corsi della Fondazione – è stato assunto da quelle stesse aziende. L’importanza di poter svolgere un corso in Fondazione ITS Reggio Calabria, e la possibilità di lavorare – anche immediatamente – senza la costrizione di andare via dalla propria città, non la enfatizziamo di certo noi, bensì chi ha vissuto direttamente quell’esperienza. Dopo aver raccolto il pensiero degli amministratori di due società che con ITS collaborano da tantissimo tempo, StrettoWeb è andata a intercettare anche quelle di un giovane che oggi lavora per una delle due aziende, a qualche anno di distanza dallo svolgimento del corso. Corso che lui ha definito “il periodo migliore della mia vita”.

Luca De Lorenzo lavora nel settore Amministrazione di Metalmeccanica Falcone: “sono qui da una decina di mesi e ho finito il corso (in Fondazione ITS, ndr) durante il Covid”, quindi qualche anno fa. “Sono forse gli anni migliori che ho potuto passare a livello scolastico, di istruzione, Università. E’ stato il periodo migliore tra Professori e complesso amministrativo, anche dal punto di vista umano. Totale comprensione e disponibilità da parte di tutti. Quel corso è stato importante per questa assunzione” ha aggiunto. “Il consiglio che posso dire a tutti i ragazzi che non sanno cosa fare: la Fondazione dà tanti spunti dove poter andare, anche in altre aziende. Se avete voglia di lavorare, fate l’ITS, formatevi e poi andate a lavorare“ ha concluso, lanciando un messaggio chiaro rispetto a quelle che sono le competenze, le capacità e gli obiettivi di Fondazione ITS Reggio Calabria prima nel formare e poi nel permettere a un giovane di immettersi subito nel mondo del lavoro.