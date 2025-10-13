Anche il mondo del lavoro punta sul green: quei numeri pazzeschi sulle assunzioni e il ruolo di Fondazione ITS Reggio Calabria

Il mondo cambia, si evolve, si trasforma e oggi va alla ricerca del green, della transizione energetica, della sostenibilità. Cambia il mondo, cambiano i suoi interpreti, cambiano le mansioni. Richiesta, domanda, risposta. E’ il crescente interesse intorno a questo campo, infatti, ad attirare anche l’interesse dell’ambito lavorativo. A cambiare non è solo il mondo, dunque, ma anche il mercato del lavoro. Le aziende cercano sempre più professionisti in ambito green, in ambito energetico, con l’obiettivo di dotarsi di personale già in grado di affrontare la transizione e le risposte che gli sviluppi del pianeta chiedono.

In tal senso, come riporta il Sole 24 Ore, le previsioni Excelsior di Unioncamere-ministero del Lavoro stimano quasi 2,4 milioni di assunzioni in Italia nei prossimi cinque anni in questo settore. Si parla di quasi due terzi del fabbisogno complessivo italiano fino al 2029 in termini di occupazione. Quasi due terzi dei nuovi assunti sono, difatti, in questo settore, a dimostrazione di quanto il mercato del lavoro richieda oggi figure in questo campo.

Le mansioni specifiche e l’importanza di Fondazione ITS Academy Reggio Calabria

Ovviamente, il quadro si amplia e diversifica entrando più nel dettaglio delle mansioni specifiche: specialisti di saldatura elettrica, installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti, assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche, ingegneri energetici e meccanici, tecnici di risparmio green e di reti idriche. Tutte figure professionali che oggi si trovano a fatica. Ed è qui che entra in soccorso, a Reggio Calabria, la Fondazione ITS Academy, splendida realtà del territorio che da anni forma i lavoratori del domani.

Attraverso i corsi in Efficienza Energetica, la Fondazione è in grado di intercettare, formare e immettere nel mondo del lavoro tantissimi giovani alla ricerca di una specializzazione subito dopo il percorso scolastico. Gli spazi della Fondazione consentono ai corsisti di svolgere lezioni teoriche e pratiche, grazie all’utilizzo di determinati strumenti. A questi ultimi, poi, da aggiungere anche i laboratori all’avanguardia in dotazione all’ente grazie ai fondi del PNRR e di cui si attende solo l’ok per poterli utilizzare.

La Fondazione ITS di Reggio Calabria ha formato negli anni, e continua a formare, proprio le figure di cui sopra, attraverso corsi di quattro semestri che alternano lezioni e tirocini sul campo. Tirocini in aziende che poi, molto spesso, decidono di assumere gli stessi corsisti, proprio per la grande richiesta e carenza di figure professionali in questo ambito.

Da Unioncamere ai Ministri, la spinta tra formazione e lavoro nel green grazie agli ITS

“La transizione green sta innovando le tecnologie ma anche modificando il mercato del lavoro – sottolinea Andrea Prete, presidente di Unioncamere, come si legge nell’articolo del Sole 24 Ore – Risparmiare energia ottimizzando i processi produttivi è una necessità per le imprese. Per questo servono professionalità non sempre facili da reperire sul mercato. Studiare, specializzarsi in questi ambiti, far evolvere le proprie competenze è quindi indispensabile sia per chi è già al lavoro, sia per i giovani che sono ancora a scuola”.

A parlare dell’importanza degli ITS Academy è anche il Ministro Valditara, che ha cominciato a investire – come scelta di Governo – sul percorso unificato scuola-ITS, con “l’obiettivo di affrontare il mismatch e dare concrete opportunità ai giovani”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, secondo il quale “la complessità della rivoluzione green richiede competenze nuove e profili sempre più specializzati, senza i quali il conseguimento dei target fissati rischia di essere tutto in salita. Per questo l’attenzione dell’esecutivo su questo aspetto, su cui stiamo lavorando in stretta sinergia con il collega Valditara, è massima”.

