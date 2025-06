Come avviene la formazione in Fondazione ITS Reggio Calabria? Lezioni, simulazioni, tirocini (con possibilità di assunzione): tutti i segreti

StrettoWeb

Una didattica orientata al lavoro, che supera il modello tradizionale di insegnamento e accompagna concretamente gli studenti verso l’inserimento professionale. È questo il cuore dell’offerta formativa della Fondazione ITS Reggio Calabria, un polo di alta specializzazione post-diploma che investe su un metodo integrato e fortemente esperienziale. Parliamo di una realtà formativa di eccellenza, che offre percorsi post-diploma ad alta specializzazione tecnica, progettati in stretta collaborazione con imprese, enti e attori del territorio. Ma il vero punto di forza della Fondazione ITS non risiede solo nella qualità teorica dei suoi corsi, bensì nella forte impronta pratica e laboratoriale che attraversa l’intero iter formativo.

Una didattica non convenzionale: tra aula, laboratorio e impresa

Il modello formativo adottato dall’ITS Reggio Calabria supera il tradizionale schema scolastico incentrato esclusivamente sulla lezione frontale. Qui, la lezione in aula rappresenta solo una parte del percorso: essa è integrata da attività pratiche, simulazioni, laboratori tecnologici, esercitazioni di gruppo e, soprattutto, da un lungo tirocinio curriculare in azienda. Questo approccio consente di trasformare le conoscenze teoriche in competenze operative, grazie a una didattica attiva che mette lo studente al centro del processo di apprendimento. L’obiettivo è formare tecnici altamente qualificati, capaci di inserirsi rapidamente nei processi produttivi e decisionali delle imprese.

I corsi offerti dalla Fondazione ITS si distinguono per la loro flessibilità e aderenza alle esigenze del mondo produttivo. Le competenze insegnate sono progettate a partire dal fabbisogno delle imprese, con un costante aggiornamento rispetto alle evoluzioni tecnologiche e alle sfide del mercato.

Il tirocinio curriculare: tantissime ore di esperienza reale

Elemento distintivo dell’offerta ITS è il tirocinio curriculare, previsto a conclusione del percorso teorico-pratico. Si tratta di un’esperienza estesa e strutturata, della durata di circa 4 o 5 mesi, durante i quali lo studente entra a pieno titolo in un’azienda per mettere in pratica quanto appreso e acquisire consapevolezza delle dinamiche professionali reali. Nel complesso, ogni corsista svolge oltre 600 ore di formazione sul campo, un monte ore significativo che permette di consolidare le proprie competenze, ma anche di sviluppare soft skills fondamentali come il problem solving, il lavoro in team, la gestione del tempo e la comunicazione professionale.

Le imprese ospitanti sono accuratamente selezionate tra le aziende socie o partner della Fondazione ITS, garanzia di qualità e affidabilità. Si tratta di realtà che operano su tutto il territorio calabrese, ma anche a livello nazionale e internazionale, in settori strategici e altamente specializzati. Questa rete di collaborazioni rappresenta uno dei punti di forza dell’ITS Reggio Calabria: non solo perché consente agli studenti di vivere esperienze diversificate e di valore, ma anche perché rafforza il legame tra formazione e sistema produttivo.

Un ponte diretto tra formazione e occupazione

Uno degli aspetti più apprezzati dai corsisti – e che testimonia l’efficacia del metodo – è la continuità tra tirocinio e inserimento lavorativo. In molti casi, infatti, lo stage si trasforma in un’occasione concreta di assunzione. Le aziende, avendo partecipato alla formazione dei giovani, sono spesso motivate a confermare gli studenti più meritevoli al termine del percorso. Ciò significa che l’ITS non solo forma per il lavoro, ma forma nel lavoro. Gli studenti imparano a muoversi in un ambiente professionale, ad adattarsi a contesti produttivi reali, e a costruire un curriculum solido e spendibile. Questo approccio consente anche una maggiore sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.

La rete ITS: una visione europea della formazione tecnica

Il modello ITS – di cui la Fondazione reggina è parte attiva e qualificata – rappresenta una delle migliori risposte italiane alla crescente domanda di tecnici specializzati. Si tratta di un sistema che si ispira ai migliori modelli europei di formazione professionalizzante, integrando didattica, impresa e territorio. I dati nazionali lo confermano: una enorme percentuale dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dalla conclusione del corso, spesso in un ambito coerente con il percorso svolto. A Reggio Calabria, questa percentuale è in linea – e in alcuni casi superiore – rispetto alla media, anche grazie alla stretta collaborazione con le aziende e alla qualità dei docenti, molti dei quali provengono direttamente dal mondo del lavoro.

