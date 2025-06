Borse di studio, agevolazioni e tirocini in azienda: perché tutti scelgono Fondazione ITS Reggio Calabria. I vantaggi (gratuiti)

StrettoWeb

Scegliere un percorso formativo della Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria significa accedere a un’esperienza educativa completa, qualificata e, soprattutto, accessibile. I corsi proposti offrono un’opportunità concreta di specializzazione post-diploma, pensata per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso un modello formativo moderno, flessibile e orientato alla pratica. Tutto questo è possibile grazie all’attenzione della Fondazione verso gli studenti, supportati anche con agevolazioni economiche, borse di studio mirate e un’importante fase di tirocinio in azienda.

Un corso gratuito con costi simbolici e accessibili a tutti

Uno degli aspetti che rende questi corsi particolarmente attrattivi è la loro gratuità effettiva. L’iscrizione non prevede costi elevati né rette annuali, e gli allievi selezionati sono tenuti soltanto a versare una modesta quota di € 22,00, destinata alla Fondazione ITS Academy, al momento della formalizzazione dell’iscrizione. A ciò si aggiungono le tasse ministeriali previste per l’ammissione agli Esami di Stato, pari a € 12,09, e per il rilascio del diploma finale, che ammonta a € 15,13.

Si tratta, nel complesso, di cifre contenute, pensate per non rappresentare un ostacolo economico e per garantire un accesso realmente democratico alla formazione tecnica superiore, senza compromettere la qualità dei contenuti e delle opportunità offerte.

Diritto allo studio tutelato con borse e rimborsi

La Fondazione ITS pone grande attenzione al tema dell’equità e dell’inclusione, con l’obiettivo di garantire a tutti, indipendentemente dalla propria condizione economica o dalla distanza geografica dalla sede del corso, la possibilità di partecipare e completare il percorso formativo.

Per questo motivo, vengono messe a disposizione borse di studio mirate: sono previste due borse per studenti fuori sede, che necessitano di trasferirsi per frequentare; una per studenti pendolari, ovvero coloro che viaggiano ogni giorno da comuni vicini; e due per studenti residenti nella stessa città, che si trovano in condizioni economiche particolari. Le modalità di candidatura e i criteri di assegnazione sono regolati da un apposito Avviso pubblico, pubblicato dalla Fondazione.

In aggiunta a queste misure, per favorire gli studenti più meritevoli, la Fondazione potrà prevedere ulteriori forme di rimborso spese, legate in particolare a costi di viaggio o pasti sostenuti durante il periodo di frequenza.

Stage aziendali: un ponte concreto verso il mondo del lavoro

Un elemento distintivo dell’offerta formativa è rappresentato dal tirocinio curriculare che si svolge a conclusione delle lezioni teorico-pratiche. Questo periodo di stage, della durata di circa 4 o 5 mesi, consente agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite in aula all’interno di un contesto reale, favorendo così un inserimento più consapevole e preparato nel mondo del lavoro.

Nel complesso, ogni corsista svolgerà 660 ore di esperienza formativa sul campo, presso aziende accuratamente selezionate tra quelle socie o partner della Fondazione. Le imprese coinvolte operano su tutto il territorio regionale, ma anche a livello nazionale e transnazionale, offrendo così un’ampia varietà di contesti e ambiti operativi.

Non si tratta solo di uno stage “formale”, ma di una vera occasione di apprendimento attivo, che permette allo studente di acquisire anche competenze trasversali e soft skills, essenziali in ogni ambito professionale. Non è raro, inoltre, che le aziende ospitanti – molte delle quali hanno sottoscritto accordi e convenzioni con la Fondazione – individuino tra i corsisti profili interessanti da inserire stabilmente in organico. Per l’anno formativo 2025/2026, sono già pervenute manifestazioni di interesse in tal senso, con alcune aziende che hanno dichiarato esplicitamente l’intenzione di valutare assunzioni al termine del tirocinio.

Una rete solida e dinamica: università, imprese, enti del territorio

Dietro il successo dei corsi ITS c’è un partenariato forte e in costante crescita, formato da università, aziende, associazioni, studi professionali, enti pubblici e agenzie per il lavoro. Questo ecosistema collaborativo contribuisce sia alla progettazione dei percorsi formativi sia alla loro realizzazione, assicurando un collegamento diretto e continuo tra il mondo della formazione e quello del lavoro.

Oltre ai partner storici della Fondazione, ogni anno si uniscono nuove realtà produttive e istituzionali. Molte di queste aziende si rendono disponibili non solo per ospitare i tirocini, ma anche per assumere incarichi di docenza, promuovere le attività formative sul web, collaborare nei processi di orientamento e job placement, o fungere da sede accreditata per il rilascio di certificazioni professionali specifiche.

Una scelta che guarda al futuro

Iscriversi a un corso della Fondazione ITS Reggio Calabria significa scegliere consapevolmente un percorso formativo orientato al lavoro, con una struttura flessibile e aggiornata alle esigenze del mercato. Gli studenti non solo ricevono una formazione tecnica altamente specializzata, ma possono anche contare su un ambiente inclusivo, su costi praticamente azzerati e su un sistema di relazioni con le imprese che facilita concretamente l’avvio della carriera professionale.

In un contesto in cui il mondo del lavoro richiede competenze sempre più specifiche e spendibili, la Fondazione ITS rappresenta una scelta strategica per chi vuole costruire il proprio futuro partendo da una base solida e concreta.

Articolo pubbliredazionale