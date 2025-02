Fondazione ITS Reggio Calabria, svolta sui concorsi: via libera dal Ministero, cosa cambia da ora per i diplomati

StrettoWeb

Da adesso, anche un diplomato ITS potrà partecipare ai concorsi come funzionario regionale, provinciale, metropolitano e non solo, anche senza laurea, quest’ultima che può conseguire successivamente con il Progetto “PA 110 e Lode”. Una svolta importante, per tutti gli ITS Academy d’Italia, e quindi anche per la Fondazione ITS di Reggio Calabria, fiore all’occhiello della città e già da tanto tempo impegnata nella formazione dei lavoratori del domani, “forgiati” affinché possano da subito inserirsi nel mondo del lavoro con le competenze migliori possibili.

Questa decisione molto importante si va a inserire all’interno di un testo, approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede “misure necessarie e urgenti volte, da un lato, a rendere il settore pubblico più attrattivo per le giovani generazioni e, dall’altro, a garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, così come ha riferito il Ministro per la Pubblica amministrazione, il Senatore Paolo Zangrillo.

Il provvedimento

Il provvedimento si articola in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità per rispondere in modo concreto alle esigenze delle nostre amministrazioni e rafforzare il rapporto con gli utenti, cittadini e imprese. Tra gli interventi più importanti c’è, appunto, quello sopracitato: la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. Finora, questa possibilità era rivolta solo ai laureati, ma da oggi anche un diplomato ITS potrà partecipare ai concorsi per diventare funzionario.

Si tratta di una svolta molto importante anche ai fini degli stessi corsisti di ITS, pure a Reggio Calabria. Sono numerosi e, nel corso di questi mesi, ne abbiamo anche intervistati alcuni. Per buona parte giovani alle prime armi che, dopo il diploma di maturità, hanno intenzione di affacciarsi quasi subito nel mondo del lavoro dopo aver svolto il corso all’interno di Fondazione ITS Reggio Calabria.

Gli obiettivi

L’obiettivo di questo decreto, come si legge nella nota del Ministero, “è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

“A questo si aggiunge la necessità di garantire una maggiore efficienza per lo svolgimento dei concorsi. Infatti, in considerazione della nuova e imponente fase di reclutamento – ripresa dopo il blocco del turnover – e dell’esigenza di assumere profili sempre più qualificati, si prevede un rafforzamento delle competenze della Commissione RIPAM a cui è affidata la fase di selezione del personale pubblico. Sulla stessa materia dei concorsi pubblici si prevedono disposizioni volte a chiarire la disciplina in merito all’utilizzo delle graduatorie vigenti. Si stabilisce che, per contenere gli effetti derivanti dal turnover, per le graduatorie del 2024 e del 2025 è sospesa l’applicazione della norma “taglia idonei”.

“Un’attenzione particolare è dedicata al funzionamento degli enti locali. Vengono riassegnate le risorse già stanziate e non utilizzate da quei comuni che hanno fatto domanda per accedere al contributo relativo alla spesa da sostenere per i Segretari comunali”.

Da qui, dunque, la scelta di ampliare il ventaglio di possibilità – per poter partecipare ai concorsi come funzionari – anche ai diplomati ITS. “Il decreto – ha aggiunto il ministro Zangrillo – pone al centro le nostre persone promuovendone la crescita personale e professionale, contribuendo al miglioramento dell’efficienza organizzativa. Come annunciato, siamo passati all’attuazione concreta di un percorso che garantisce al Paese una pubblica amministrazione moderna, innovativa e più vicina a cittadini e imprese”.

Cosa è il progetto “PA 110 e Lode”

Si tratta di un’iniziativa che permette ai dipendenti pubblici, intenzionati a migliore le proprie competenze, di accedere a determinati incentivi e vantaggi per corsi di laurea, specializzazioni, master, con l’obiettivo di aumentare la crescita personale e professionale di chi lavora nella Pubblica Amministrazione. Così un diplomato ITS potrà evitare il percorso di laurea, che potrà conseguire appunto attraverso questo progetto.

