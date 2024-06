Green e digitale, a Reggio Calabria si forma il lavoro del futuro | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

In una terra in cui c’è assoluto bisogno di lavoro, certezze e futuro, e in un periodo storico segnante per quanto concerne le politiche green e le nuove tecnologie, a Reggio Calabria c’è un ente che risponde a tante domande, tra l’altro in maniera adeguata e immediata. Si tratta di Fondazione ITS, una struttura importante che permette di formare le risorse del futuro, i giovani del domani, garantendogli una preparazione ottimale e un impiego praticamente certo e definito.

Lo fa attraverso dei corsi calendarizzati – dall’efficientamento energetico all’informatica, passando per la meccatronica – e degli stage sul campo per poter imparare e poi mettere in pratica in concreto quanto la teoria ha permesso di immagazzinare all’interno delle proprie competenze. Lo fa, soprattutto, in maniera del tutto gratuita. E con insegnanti di livello, esperti del settore, professionisti e docenti universitari.

L’esperienza e il pensiero dei docenti

La redazione di StrettoWeb ha fatto ingresso nella struttura, toccando con mano le competenze e vivendo qualche ora del “quotidiano”, immerso tra lezioni, lavoro amministrativo e testimonianze di Professori e allievi. “Il mio bilancio è positivo dal punto di vista organizzativo. Gli argomenti trattati centrano poi l’obiettivo di formare ragazzi molto ricercati. Io in azienda ne cerco proprio con queste caratteristiche, ed è merce rara. C’è difficoltà, in questo territorio, per quanto concerne il lavoro, quindi ben vengano fondazioni come questa”, evidenzia il docente Beniamino Azzarà.

Lui, infatti, oltre che insegnate è un imprenditore, e per questo sottolinea un dato che non è da sottovalutare, anzi: alcuni tra gli allievi che svolgono i corsi in Fondazione ITS vengono poi selezionati e assunti da questi stessi docenti che hanno svolto il corso. Una sorta di percorso lineare che permette all’allievo post diploma di affacciarsi al mondo del lavoro quasi subito. Un concetto ribadito anche dall’Ingegnere Antonello Comi: “i ragazzi praticamente ‘rischiano’ di trovare lavoro nelle aziende in cui sono impiegati per lo stage. E’ una grande occasione e si riducono anche i tempi”.

Quello ottenuto in Fondazione ITS è un “diploma di Secondo Livello, un gradino in più rispetto ai Diplomo di Scuola Superiore. Non c’è soddisfazione più grande sapere che un nostro diplomato riesca a trovare lavoro e ad essere assunto, è paragonabile a quella di un genitore che prova la stessa cosa per il proprio figlio”, afferma il docente-orientatore Antonio Garescì.

L’Architetto Giovanni Malara è uno dei veterani della Fondazione: “ho avuto il piacere e l’onore di partecipare alle attività di questa fondazione sin dall’inizio in un ambito in cui lavoro giornalmente. La mia principale attività è lo sviluppo di grandi impianti sulle energie rinnovabili. La Fondazione è un momento di incontro con i ragazzi, dove vado a spiegare ai ragazzi cosa faccio. A me porta un arricchimento. Ritengo che la metodologia utilizzata dalla Fondazione sia l’anello mancante che serviva tra il mondo della scuola e quello del lavoro”.

I docenti di Fondazione ITS Reggio Calabria raccontano l'ente

Le testimonianze degli allievi

Al pensiero dei docenti si affiancano poi le testimonianze di alcuni degli allievi. Hanno tutti una storia diversa. C’è il giovanissimo, appena diplomato, ma anche lo studente che sceglie un percorso post-universitario, per una formazione completa. Tutti però accomunati da un unico obiettivo: quello di apprendere sempre più concetti, svilupparli sul campo e poi sfruttare le proprie competenze per essere assunto e cominciare ad affacciarsi nel mondo del lavoro. Nel video qui di seguito le loro testimonianze.

Fondazione ITS Reggio Calabria raccontata attraverso impressioni e testimonianze degli allievi

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

Indirizzo : Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.

: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800. Telefono : +39 0965/817976.

: +39 0965/817976. Email : direzione@fondazioneitsrc.com.

: direzione@fondazioneitsrc.com. PEC: itsenergeticarc@pec.it.

