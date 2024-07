Reggio Calabria: alla scoperta di Fondazione ITS, dove crescono e si formano i lavoratori del domani

StrettoWeb

A Reggio Calabria c’è un ente che non tutti conoscono. Perché lavora in silenzio, sottotraccia, perché preferisce fare i fatti, ma la sua efficacia ed efficienza non sono secondi a nessuno. Stiamo parlando di Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica, lì dove crescono le risorse del domani. La Fondazione, infatti, si occupa di formare figure subito pronte ad essere inserite nel mondo del lavoro. Nella maggior parte dei casi, giovani neodiplomati o neolaureati, ma non solo.

La storia

Fondazione ITS di Reggio Calabria nasce per applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Gennaio 2008, allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Obiettivo specifico dell’ITS è, dunque, quello di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro in continua evoluzione e alla ricerca di figure professionali in possesso di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Dal 2008 ad oggi la Fondazione ITS di Reggio Calabria ha al suo attivo un numero considerevole di ore di formazione, stage e corsisti, tra cui tanti assunti.

Dopo la nascita nel 2008, nel 2011 Fondazione ITS diventa per l’Efficienza Energetica e il 17 maggio 2013 viene iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Reggio Calabria. L’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, quale scuola promotrice, ne costituisce l’ente di riferimento.

Qualità e credibilità delle figure più importanti

Negli anni la Fondazione è riuscita a guadagnarsi sempre più spazio all’interno del contesto calabrese e non solo, grazie alla credibilità e qualità dei vertici ma anche degli insegnanti, i veri protagonisti della formazione dei giovani. A tal proposito, è necessario evidenziare l’alta percentuale dei corsisti in grado di trovare lavoro praticamente subito, in tanti casi anche nelle stesse aziende presso cui hanno effettuato il percorso di stage. Un dato da non sottovalutare e anzi ben evidenziato dagli stessi docenti nel corso del “viaggio” che StrettoWeb ha effettuato all’interno dei locali della Fondazione, intervistando Professori e Allievi.

I docenti di Fondazione ITS Reggio Calabria raccontano l'ente

Fondazione ITS Reggio Calabria raccontata attraverso impressioni e testimonianze degli allievi

L’offerta formativa

L’attuale offerta formativa proposta dalla Fondazione valorizza gli ambiti che hanno le più alte potenzialità nel tessuto produttivo regionale calabrese, in termini di crescita del territorio e di innovazione sociale, con particolare attenzione alle aree dell’Energia e dell’IT. L’obiettivo è quello di rendere la Calabria più attrattiva per cittadini ed imprese, determinarne un riposizionamento più competitivo sui mercati interni ed internazionali e generare occupazione duratura e qualificata.

Infatti la Fondazione ha già svolto, negli anni, diversi corsi per la formazione di Tecnico Superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione degli impianti. Attualmente rientra anche quello di Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software. Si spazia dall’energia all’informatica, due grandi macroaree con ampi orizzonti in termini di impiego e lavoro.

Certificazioni

La Fondazione è in possesso, inoltre, della carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) o CEIS (Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore), rilasciata dalla Commissione Europea, per partecipare alle azioni di mobilità e di cooperazione nell’ambito di Erasmus+.

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

Indirizzo : Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.

: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800. Telefono : +39 0965/817976.

: +39 0965/817976. Email : direzione@fondazioneitsrc.com .

: . PEC: itsenergeticarc@pec.it.

