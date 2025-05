Reggio Calabria, al via un corso gratuito che forma il lavoro del futuro e offre grandi chance di carriera (con aziende che assumono). Come candidarsi

StrettoWeb

Basta avere talento e passione per l’informatica. E il gioco è fatto. Trasformando queste doti in una possibilità di carriera lavorativa concreta, moderna e sostenibile. In un settore in forte espansione e in una terra, Reggio Calabria, che ha assoluto bisogno di lavoro e di giovani da formare, perché rappresentano il futuro e perché – così – non si aggiungono alla già lunga lista di “cervelli in fuga”. Stiamo parlando dell’occasione unica offerta da Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria, l’ente principe in città che – come già spiegato in altri articoli – offre corsi formativi, approfonditi e gratuiti per chiunque voglia formarsi ed essere inserito subito nel mondo del lavoro. Nello specifico, in questo caso il corso è per “Tecnico Superiore sviluppatore software per la sostenibilità ambientale e il controllo dei consumi energetici” – II Edizione.

Un percorso completamente gratuito, della durata di 1.800 ore (di cui ben 660 ore di stage in aziende regionali, nazionali e internazionali), pensato per chi vuole entrare subito nel mondo del lavoro con competenze tecniche, digitali e orientate al futuro. Il corso proietterà in uno dei settori più richiesti: tecnologie per l’efficienza energetica e l’innovazione digitale, con reali possibilità di inserimento professionale al termine del percorso. In più, borse di studio, esperienze all’estero, laboratori avanzati, docenti dal mondo universitario e imprenditoriale, e aziende pronte ad accoglierti per il tirocinio e oltre.

Ma c’è di più: alla luce delle ultime novità dal Ministero, ora un diplomato ITS potrà diventare funzionario regionale, provinciale, metropolitano e non solo, anche senza laurea, quest’ultima che può conseguire successivamente con il Progetto “PA 110 e Lode”. Una grande opportunità per tutti i diplomati ITS, e quindi anche coloro che si diplomano attraverso i corsi di ITS Reggio Calabria. Di seguito tutti i dettagli.

Di cosa si occupa la figura del corso

Questa figura si occupa principalmente di creare e gestire soluzioni digitali per migliorare l’efficienza dei sistemi energetici. In pratica:

Progetta e realizza programmi e applicazioni software, partendo dalle esigenze dei clienti, e verifica che funzionino correttamente attraverso test specifici.

Configura e collega computer, programmi e reti per farli lavorare insieme in modo efficace e documenta tutto ciò che serve per il corretto funzionamento del sistema.

Si occupa anche dell’installazione e integrazione di nuovi componenti, anche su piattaforme moderne come il cloud, con attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità.

Utilizza strumenti di analisi dei dati per individuare sprechi e suggerire miglioramenti nei processi e nei sistemi usati.

Ha competenze sull’automazione, cioè su come controllare e migliorare il funzionamento di impianti e edifici dal punto di vista energetico.

Infine, scrive documenti tecnici, sviluppa soluzioni informatiche su misura e si occupa anche della manutenzione e della correzione di eventuali errori nei programmi.

In sintesi, è un tecnico altamente specializzato che unisce informatica e sostenibilità ambientale per aiutare aziende e organizzazioni a lavorare meglio, risparmiando energia.

Quando inizia il corso e quanto dura: come sono suddivise le ore

Il corso avrà inizio il 14 luglio 2025 e avrà la durata complessiva di 1.800 ore, distribuite su tre semestri, così articolate:

Primo semestre : 14 luglio 2025 – 09 dicembre 2025

Ore erogate: 600 ore

: 14 luglio 2025 – 09 dicembre 2025 Ore erogate: 600 ore Secondo semestre : 10 dicembre 2025 – 30 aprile 2026

Ore erogate: 500 ore

: 10 dicembre 2025 – 30 aprile 2026 Ore erogate: 500 ore Terzo semestre: 2 maggio 2026 – 31 luglio 2026

Ore erogate: 700 ore

Il percorso formativo sarà strutturato secondo il seguente schema:

N° 140 ore di azzeramento, da erogare nella fase di avvio, basate su discipline fondanti tutto il percorso ITS, con l’obiettivo di consolidare le competenze in ingresso, riallineare quelle mancanti, soprattutto in relazione ai contenuti dell’area professionalizzante, facilitare l’inserimento nel percorso e rafforzare la motivazione in generale;

di azzeramento, da erogare nella fase di avvio, basate su discipline fondanti tutto il percorso ITS, con l’obiettivo di consolidare le competenze in ingresso, riallineare quelle mancanti, soprattutto in relazione ai contenuti dell’area professionalizzante, facilitare l’inserimento nel percorso e rafforzare la motivazione in generale; N° 1.000 ore di formazione teorico-pratica, pianificate secondo criteri di propedeuticità e coerenti con lo svolgimento delle successive esperienze di tirocinio curriculare in azienda. Le lezioni privilegeranno una didattica esperienziale basata sul project work, simulazione e soluzioni di casi, esperienze in laboratori didattici, di ricerca e sviluppo e di impresa, per superare la tradizionale separazione tra momento formativo e applicativo e seguire la logica del learning by doing;

di formazione teorico-pratica, pianificate secondo criteri di propedeuticità e coerenti con lo svolgimento delle successive esperienze di tirocinio curriculare in azienda. Le lezioni privilegeranno una didattica esperienziale basata sul project work, simulazione e soluzioni di casi, esperienze in laboratori didattici, di ricerca e sviluppo e di impresa, per superare la tradizionale separazione tra momento formativo e applicativo e seguire la logica del learning by doing; N° 660 ore di stage aziendale svolte presso aziende socie e/o partner dislocate in ambito regionale, nazionale e transnazionale, a conclusione della formazione teorico-pratica;

di stage aziendale svolte presso aziende socie e/o partner dislocate in ambito regionale, nazionale e transnazionale, a conclusione della formazione teorico-pratica; Verifica intermedia somministrata dalla Fondazione;

Esami finali per il conseguimento del titolo.

Completeranno il percorso:

Azioni di orientamento ex-ante, in itinere ed ex-post;

Azioni di job placement;

Attività seminariali, testimonianze di protagonisti del settore e visita a fiere, manifestazioni ed installazioni di particolare interesse.

Grazie alla Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) che costituisce l’accreditamento rilasciato dalla Commissione Europea anche agli ITS eleggibili per partecipare alle azioni di mobilità e di cooperazione nell’ambito di Erasmus+, i corsisti avranno la possibilità di fare significative esperienze formative in sedi e contesti produttivi anche europei, per dare una dimensione culturale più ampia al loro profilo professionale.

Un lungo periodo di stage/tirocinio in azienda, della durata complessiva di 4/5 mesi a conclusione delle lezioni teorico-laboratoriali, caratterizzerà il percorso formativo e sarà rilevante per l’inserimento occupazionale dei diplomati ITS; sarà un’importante occasione di crescita e di apprendimento che garantirà ad ogni corsista un valore aggiunto rispetto alla formazione d’aula, anche in termini di competenze trasversali, grazie allo stretto contatto con operatori di importanti imprese del settore. La fase di tirocinio del corso sarà realizzata presso imprese socie e/o partner della Fondazione.

Come e dove inviare la domanda: termini e scadenze

Coloro che sono interessati alla selezione del corso in oggetto possono presentare istanza scaricando il modello predisposto (Allegato B Domanda di partecipazione) dal sito della Fondazione www.fondazioneitsrc.com, o ritirandolo presso gli uffici di Segreteria. L’iscrizione alla selezione acquisirà valore di effettiva iscrizione al corso per coloro che risulteranno idonei al percorso e occuperanno le prime 20 posizioni della graduatoria di merito in esito alla selezione.

La domanda di partecipazione alla selezione, conforme al modello Allegato B Domanda di Partecipazione, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti richiesti, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 10 luglio 2025 (non farà fede la data del timbro postale):

a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo itsenergeticarc@pec.it,

in plico chiuso, consegnata a mano o invita mediante raccomandata A/R o agenzia di recapito, indirizzato a Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria, Via Emilio Cuzzocrea, 14 – 89128, Reggio Calabria.

L’oggetto della mail, o la busta nel caso di plico cartaceo, dovrà indicare il nome del candidato e il corso per cui si ci si candida, come nell’esempio che segue: “Cognome.Nome – Domanda di partecipazione alla selezione al corso per “Tecnico Superiore sviluppatore software per la sostenibilità ambientale e il controllo dei consumi energetici” II Edizione.

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare

cognome, nome, luogo e data di nascita;

indirizzo di residenza e, se diverso, del domicilio;

recapiti telefonici,

indirizzo di posta elettronica,

titolo di studio posseduto, specificando l’esatta denominazione, la votazione finale conseguita, in quale anno e presso quale istituto scolastico è stato conseguito;

Disponibilità a recarsi in stage o tirocinio in aziende situate in Italia o all’estero.

Oltre alla domanda di partecipazione il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

Curriculum Vitae et Studiorum firmato e sottoscritto;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B Domanda di partecipazione) relativa al possesso dei titoli di studio dichiarati e di eventuali altri titoli ritenuti utili da sottoporre alla Commissione per la selezione ai fini della valutazione (certificazioni di conoscenza di lingue straniere o di competenze informatiche);

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

Fotocopia di attestati, certificati o altri documenti comprovanti il possesso degli altri titoli dichiarati, oltre al diploma;

n. 2 foto formato tessera.

Requisiti

Saranno ammessi alle procedure di selezione gli aspiranti candidati, anche occupati, in possesso di:

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore;

Diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di FP e integrato da un percorso IFTS ai sensi dell’art. 9 del DPCM 25 gennaio 2008, concluso con esito positivo, di durata annuale, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015, art. 46, comma b, e nel rispetto delle indicazioni approvate dall’Accordo Stato-Regioni del 20.01.2016;

Titoli stranieri riconosciuti equipollenti.

Erogazione borse di studio

Al fine di garantire il diritto allo studio per tutti, consentendo la frequenza dei percorsi a studenti meritevoli con limitate possibilità economiche e/o non residenti nella città di Reggio Calabria, la Fondazione erogherà n. 2 borse di studio per studenti “fuori sede”, n. 1 borsa di studio per studenti “pendolari” e n. 2 borse di studio per studenti “in sede” per la cui candidatura si faccia riferimento all’Avviso dedicato. La Fondazione si riserva inoltre di agevolare gli studenti più meritevoli con rimborso spese per pasti e/o viaggi.

Il bando completo e la modulistica

Cliccare sui link per il bando completo e la modulistica, tra cui piano di studi e allegati necessari per la compilazione della domanda. Nel bando completo è possibile leggere tutte le informazioni integrali e nel dettaglio, anche relative agli esami per l’accesso al corso, i punteggi, le informazioni relative alle varie prove e non solo:

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

Indirizzo : Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.

: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800. Telefono : +39 0965/817976.

: +39 0965/817976. Email : direzione@fondazioneitsrc.com.

: direzione@fondazioneitsrc.com. PEC: itsenergeticarc@pec.it.

