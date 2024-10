Reggio Calabria: sono oltre 6,5 i milioni di euro del PNRR in arrivo per formazione e lavoro

StrettoWeb

Una rivoluzione, sì. L’abbiamo definita una rivoluzione. Quando una pioggia di milioni vengono finanziati e utilizzati per formazione e lavoro, a Reggio Calabria, non può che essere una rivoluzione. Positiva, ovviamente. E il merito è tutto di Fondazione ITS Reggio Calabria, destinataria dei fondi. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di oltre 3,5 milioni dal PNRR. Sì, ma solo per la realizzazione di 14 laboratori. In totale, infatti, sono oltre 6,5, perché altri 3 milioni – sempre dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – sono utilizzati per ampliare l’offerta formativa con l’attivazione di sette nuovi corsi ITS.

Fondazione ITS Reggio Calabria opera spesso lontano dai riflettori e dalle passerelle. Preferisce far parlare i fatti, senza clamore, ma con un’efficacia e un’efficienza senza pari. Questa istituzione, parte di un sistema nazionale dedicato all’alta formazione, è attiva nelle Nuove tecnologie per il Made in Italy e, più di recente, nelle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, formando le risorse che guideranno il futuro.

Dove tutto ebbe inizio

Nata nel 2011 grazie alla visione e alla tenacia di Giuseppe Sciacca, attuale direttore amministrativo, e di altri fondatori, la Fondazione deve la sua origine a un DPCM del 25 gennaio 2008, con l’obiettivo di diffondere la cultura tecnica e scientifica e sostenere lo sviluppo economico e la competitività del territorio calabrese. La sua missione? Formare giovani, spesso neodiplomati o neolaureati, pronti ad affrontare il mondo del lavoro sin da subito, ma anche persone desiderose di riqualificarsi. In un contesto dove parlare di giovani e occupazione è cruciale, i successi della Fondazione sono un esempio tangibile di come l’impegno e l’alta formazione possano offrire reali opportunità. Ai giovani, questo messaggio: “non arrendetevi, credete nell’istruzione tecnica di alto livello, perché è una porta d’accesso sicura al mondo del lavoro e al vostro futuro”.

La Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria, sotto la guida esperta del Presidente, prof. Vittorio Caminiti, e del Direttore Amministrativo, Giuseppe Sciacca, continua a porsi come un faro di eccellenza nel campo dell’istruzione tecnica superiore. In sinergia con la Giunta Esecutiva e il Consiglio di Indirizzo, questa squadra di leader visionari ha saputo coniugare innovazione, sostenibilità e occupazione di qualità, posizionando la Fondazione come un modello di riferimento a livello nazionale.

I successi della Fondazione: leadership e innovazione nel 2023

Nel 2023, la Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria ha raggiunto traguardi rilevanti, distinguendosi per l’elevata qualità formativa e per l’impatto positivo sul mercato del lavoro. Questo successo è frutto della strategia lungimirante del Presidente Caminiti e del Direttore Sciacca, affiancati da una Giunta Esecutiva dinamica e da un Consiglio di Indirizzo attento alle necessità del territorio. La gestione efficace delle risorse e la stretta collaborazione con le imprese locali hanno garantito un inserimento occupazionale di successo per i diplomati.

In una regione in cui formazione e occupazione non sono sempre sinonimi, la Fondazione si è distinta ottenendo un premio dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MiM), per un valore di €59.789,32. Tale riconoscimento è stato attribuito alla capacità di generare occupazione stabile per i diplomati del quinto corso ITS in “Tecnico Superiore per l’Approvvigionamento Energetico e la Costruzione di Impianti”, con un elevato tasso di assunzioni a tempo indeterminato. Questo successo è stato reso possibile grazie alla sinergia con imprese di prestigio, che hanno supportato l’inserimento professionale dei giovani diplomati.

I due importanti finanziamenti

Sotto la guida di Caminiti e Sciacca, la Fondazione ITS ha ottenuto due finanziamenti strategici nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dei Servizi di Istruzione.

Progetto 1: “Think Different Lab (TD_Lab)”

Il primo finanziamento, pari a €3.660.297,92, è stato destinato alla creazione di 14 laboratori tecnologicamente avanzati, mirati a promuovere la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. Il progetto “Think Different Lab” rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nella formazione tecnica superiore. La peculiarità di questo progetto risiede nell’impiego di risorse umane locali, tra cui l’arch. Alessandra Focà, la prof.ssa Angela Russo, l’ing. Antonio Demetrio Garescì, e il team di docenti dell’ITT Panella Vallauri. La gestione del progetto è stata affidata alla dott.ssa Daniela Romeo, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con il supporto del Direttore Sciacca.

Progetto 2: “ITS è innovazione, tecnologia e sostenibilità”

Un secondo finanziamento, pari a €2.987.744,38, è stato utilizzato per ampliare l’offerta formativa con l’attivazione di sette nuovi corsi ITS. Questi corsi si concentrano su aree strategiche come l’efficienza energetica, lo sviluppo software e la meccatronica, settori chiave per lo sviluppo tecnologico e l’occupazione nella regione. La Fondazione ha selezionato con attenzione un team di progettisti e docenti altamente qualificati, garantendo un percorso formativo di eccellenza per gli studenti.

Uno sguardo verso il futuro

Grazie alla leadership di Vittorio Caminiti e Giuseppe Sciacca, la Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria si conferma protagonista nel settore della formazione tecnica superiore. La loro visione orientata all’innovazione e allo sviluppo sostenibile continuerà a portare successi significativi, contribuendo in maniera determinante alla crescita del territorio e alla creazione di nuove opportunità di lavoro per le giovani generazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.