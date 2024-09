Fondazione ITS Reggio Calabria non si ferma mai! Nuovo corso gratuito con ottimi sbocchi lavorativi: requisiti e come candidarsi

StrettoWeb

Estate, inverno, caldo, freddo. Fondazione ITS Reggio Calabria non si ferma mai e prosegue ininterrottamente nelle sue instancabili attività, sempre molto intense durante il corso dell’anno. Da nuovi corsi da organizzare e bandire a quelli in corso da portare a termine, fino a quelli iniziati da poco, dopo la selezione degli allievi.

A tal proposito, grandi novità sono da evidenziare poco dopo la fine dell’estate. Innanzitutto, nelle scorse settimane è partito il IX Corso ITS per Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti, messo a bando qualche mese fa. Diverse sono state le richieste pervenute all’ente formativo, che ha poi provveduto a una scrematura per poter selezionare i 20 aspiranti prescelti, i quali sono seguenti da docenti esperti e qualificati in un percorso lungo 1.800 ore, distribuite su quattro semestri.

Obiettivi del corso

A un corso appena iniziato, il IX, eccone subito un altro, il X, sempre per Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti e sempre per un numero di 20 posti. La Fondazione ITS ha pubblicato il bando con tutte le informazioni utili: durata, requisiti, modalità, come candidarsi. L’obiettivo è il seguente: formare persone idonee a lavorare nell’ambito della progettazione, gestione, verifica e manutenzione di impianti e sistemi energetici in contesti produttivi, residenziali e/o delle infrastrutture pubbliche.

Il candidato deve conoscere e saper realizzare smart-energy-systems, operando nel contesto della digitalizzazione del settore energetico. Deve possedere competenze specialistiche per il settore delle energie rinnovabili, realizzare soluzioni e sistemi di efficientamento energetico in ambito civile, industriale e pubblico. Utilizzare tecnologie abilitanti innovative in ottica di efficienza energetica e sostenibilità. E’ una figura con conoscenze e competenze idonee a sostenere lo sviluppo del modello energetico integrato di produzione di energia solare e agricola per massimizzare la produzione di energia elettrica da fonte solare, contribuendo così alla crescita dell’economia regionale e alla sua trasformazione strutturale.

Le date: inizio, durata e tutti gli orari

L’avviso di selezione per l’ammissione dei 20 aspiranti è della durata di 1.800 ore, di cui 700 di stage e 1.100 di lezioni frontali e

laboratoriali. Avrà inizio l’1 ottobre 2024 e sarà articolato su quattro semestri, di seguito suddiviso:

Primo semestre: 1 ottobre 2024 – 1 aprile 2025 Ore erogate: 500 ore

Secondo semestre: 2 aprile 2025 – 30 ottobre 2025 Ore erogate:

500 ore

Terzo semestre: 1 novembre 2025 – 31 marzo 2026 Ore erogate: 500 ore

Il percorso formativo sarà strutturato secondo il seguente schema:

N. 130 ore di Formazione di base, da erogare nella fase di avvio, basate su discipline fondanti tutto il percorso ITS, con l’obiettivo di consolidare le competenze in ingresso, riallineare quelle mancanti, soprattutto in relazione ai contenuti dell’area professionalizzante, facilitare l’inserimento nel percorso e rafforzare la motivazione in generale;

N. 970 ore di formazione teorico-pratica, pianificate secondo criteri di propedeuticità e coerenti con lo svolgimento delle successive esperienze di tirocinio curriculare in azienda. Le lezioni si alterneranno ai periodi di stage aziendali, ma esse stesse privilegeranno una didattica esperienziale basata sul project work, simulazione e soluzioni di casi, esperienze in laboratori didattici (circa 430 ore), di ricerca e sviluppo (circa 100 ore) e di impresa (circa 100 ore), per superare la tradizionale separazione tra momento formativo e applicativo e seguire la logica del learning by doing;

N. 700 ore di stage aziendale, suddivise in due periodi da circa 350 ore ciascuno, svolte presso aziende socie/partner dislocate

in ambito regionale, nazionale e transnazionale;

Esami finali per il conseguimento del titolo.

Completeranno il percorso:

Azioni di orientamento ex-ante, in itinere ed ex-post;

Azioni di job placement;

Percorsi aggiuntivi (CAD, Certificazione PET/FIRST);

Attività seminariali, testimonianze di protagonisti del settore e visita a fiere, manifestazioni, aziende ed installazioni di

particolare interesse.

Le lezioni frontali e laboratoriali si svolgeranno dal lunedì al venerdì, per un massimo di 6 ore di lezione giornaliere, prevalentemente in orario pomeridiano, dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Visite ad aziende del settore o attività presso laboratori didattici, aziendali o di ricerca e sviluppo potranno, ove necessario, anche essere svolte in orario antimeridiano. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo potrà essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell’articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento.

Info candidatura: quali documenti inviare e a quale indirizzo

La domanda di partecipazione conforme al modello “Allegato B Domanda di Partecipazione”, completa di tutti i documenti richiesti e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire entro le ore 16:00 del 27 settembre 2024 (non farà fede la data del timbro postale)

a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo itsenergeticarc@pec.it,

in plico chiuso, a mano, mediante raccomandata A/R o agenzia di recapito, indirizzato a Fondazione ITS Academy ENERGIA di Reggio Calabria, Via Emilio Cuzzocrea, 14 – 89128, Reggio Calabria. Nell’oggetto della mail, o sulla busta nel caso di plico cartaceo, dovranno essere indicati il mittente e la dicitura: “Domanda di partecipazione al corso per “Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti – X Edizione”.

Il bando completo e la modulistica

Cliccare sui link per il bando completo e la modulistica. All’interno vi si trovano il piano di studi che accompagnerà gli allievi prescelti, tutte le informazioni nel dettaglio sul corso e non solo.

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

Indirizzo : Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.

: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800. Telefono : +39 0965/817976.

: +39 0965/817976. Email : direzione@fondazioneitsrc.com.

: direzione@fondazioneitsrc.com. PEC: itsenergeticarc@pec.it.

