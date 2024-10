Lavoro e occupazione, così un’eccellenza di Reggio Calabria brilla al sud: ricco premio assegnato dal Ministero

StrettoWeb

Spesso, quando parliamo di ITS Academy per l’Efficientamento Energetico di Reggio Calabria, sottolineiamo l’importanza che l’ente riveste sul fronte occupazione e lavoro in una città che ne ha assoluto bisogno. E lo facciamo portando numeri, dati, fatti, evidenze. Come la pioggia di milioni dal PNRR o i Corsi di successo che poi permettono ai ragazzi di formarsi e alle aziende di assumere gli stessi corsisti.

A tal proposito la Fondazione ITS reggina si distingue nel panorama della formazione terziaria professionalizzante del Sud Italia, dove molti istituti stentano a raggiungere gli obiettivi di occupabilità, ad eccezione della Puglia. In questo scenario, infatti, l’ITS eccelle grazie ai risultati ottenuti, frutto della forte sinergia tra la giunta, il consiglio di indirizzo e la presidenza, guidata dal Presidente Vittorio Caminiti, in stretta collaborazione con il Direttore Amministrativo Giuseppe Sciacca. Queste figure hanno sviluppato un modello di successo, basato su solide relazioni con le imprese e le istituzioni locali.

La stretta cooperazione con il territorio, e la qualità della preparazione degli studenti, hanno portato l’ITS Academy a registrare risultati di occupabilità superiori alla media nazionale, in un settore – quello dell’efficienza energetica – che in altre aree presenta maggiori criticità. Mentre infatti gli ITS del Nord Italia continuano a prosperare, l’ITS Academy di Reggio Calabria rappresenta un’eccellenza nel Sud, dimostrando come l’integrazione tra il mondo imprenditoriale, le istituzioni locali e un’innovativa offerta educativa possa generare concreti benefici in termini di occupazione e sviluppo territoriale.

La premialità dal Ministero: quasi 60 mila euro

Questi risultati sono confermati dalla premialità ottenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MiM). Un contributo di quasi 60 mila euro (con un punteggio di 78,27) attribuito per via della capacità di generare occupazione stabile per i diplomati del quinto corso ITS in “Tecnico Superiore per l’Approvvigionamento Energetico e la Costruzione di Impianti”, con un elevato tasso di assunzioni a tempo indeterminato.

Il successo, come detto su, è frutto del gran lavoro di un’eccezione in città, in Calabria e in generale al Sud. Ma è frutto anche della sinergia con imprese di prestigio, tra le più importanti nel tessuto economico di Reggio. Questo consente di accrescere quella che è una credibilità già abbastanza radicata nel territorio, facilitando la presenza e qualità di corsisti e conseguentemente dei lavoratori del domani, già abili e arruolabili per lavorare nella propria città e con quelle stesse aziende che li hanno formati.

