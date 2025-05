Fondazione ITS, grande novità: collaborazione di livello per una formazione d’eccellenza. Così Reggio Calabria investe nel futuro dei giovani

StrettoWeb

La Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria conferma il proprio ruolo di ponte strategico tra scuola e mondo del lavoro, stringendo un’importante collaborazione con la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro. Un’intesa di alto profilo che arricchisce ulteriormente l’offerta formativa dell’ITS, grazie alla presenza di figure esperte e portatrici di valori come i Maestri del Lavoro. Questa sinergia nasce in coerenza con i protocolli di collaborazione siglati a livello nazionale tra i Maestri del Lavoro e il Ministero dell’Istruzione – prima MIUR, oggi MIM – che prevedono l’inserimento diretto dei Maestri all’interno degli istituti scolastici per la trasmissione di competenze trasversali e saperi legati all’esperienza lavorativa.

Nel contesto reggino, il Console MdL Nicola Morabito ha siglato un protocollo con la Fondazione ITS Academy, eccellenza formativa già fortemente proiettata verso il futuro, che da anni lavora per offrire ai giovani percorsi altamente professionalizzanti e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Un esempio virtuoso di come la scuola possa incontrare concretamente le esigenze del tessuto produttivo.

I corsi attivi, come “Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software” o “Efficienza energetica nell’edilizia sostenibile”, rispondono alle richieste di settori in continua evoluzione. Questi percorsi permettono ai ragazzi – soprattutto a coloro che scelgono un’alternativa all’università – di acquisire competenze tecno-scientifiche in linea con ciò che le aziende realmente cercano.

La collaborazione con i Maestri del Lavoro aggiunge un tassello importante alla proposta formativa dell’ITS. Nella cornice del modulo “Etica e Lavoro”, i Maestri offrono testimonianze dirette e formative agli studenti, trasmettendo non solo la propria esperienza, ma anche valori fondamentali come il rispetto, la responsabilità e la consapevolezza dei propri diritti e doveri in azienda. L’obiettivo non è solo formare figure professionali, ma contribuire alla crescita di cittadini consapevoli e lavoratori appassionati e responsabili.

Il Console Nicola Morabito sottolinea con orgoglio il valore di questa intesa e rivolge un plauso alla Fondazione ITS Academy, per l’attenzione costante verso i giovani e anche verso chi, già inserito nel mondo del lavoro, desidera migliorare la propria posizione attraverso una formazione continua e mirata. “Per noi Maestri del Lavoro – afferma Morabito – questa esperienza rappresenta anche un’occasione di arricchimento personale, un’immersione nel mondo giovanile che ci consente di comprenderne meglio le dinamiche e le esigenze. Doniamo il nostro tempo e la nostra sapienza con l’intento di ampliare gli orizzonti conoscitivi delle nuove generazioni”.

Fondamentale è l’impegno del corpo docente e del Comitato scientifico, ma anche la guida autorevole del Presidente e fondatore Prof. Vittorio Caminiti e del Direttore Amministrativo Prof. Giuseppe Sciacca, che seguono da vicino ogni fase dell’attività didattica, contribuendo a far crescere l’ITS in termini di innovazione, qualità e rispondenza alle sfide del mercato.