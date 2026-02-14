Dai servizi essenziali ai progetti ambiziosi, così Reggio Calabria guarda al futuro: il “viaggio” dentro il programma elettorale di Forza Italia

Una Città Metropolitana di uno dei paesi occidentali più importanti al mondo, nel 2026, non dovrebbe inserire – tra i suoi programmi elettorali – punti strategici che guardino al rifacimento delle strade, al sistema idrico, alla manutenzione generale. Si tratta di normalità, non di straordinarietà. Eppure, in questi quasi dodici anni, a Reggio Calabria è diventata straordinarietà. E’ diventato fatto straordinario – con tanto di annunci social entusiastici e comunicati diffusi alla stampa – il rifacimento di un tratto di strada, la maxi pulizia di una micro-discarica, la riparazione a un guasto idrico.

Proprio per questo motivo, oggi, nel presentare il programma elettorale con vista prossime comunali, Forza Italia è stata costretta a partire da qui, dalle piccole cose, dai servizi ordinari (ed essenziali), per scacciare via l’inefficienza in città, tempestata da micro e macro discariche, da continui problemi idrici (“però stappavano entusiasti per la diga del Menta”, ha affermato Cannizzaro), da strade dissestate. Il “viaggio” nel programma di Forza Italia di Reggio Calabria, dunque, parte da qui: attenzione alla manutenzione quotidiana, dall’acqua all’illuminazione pubblica fino alle strade e ai rifiuti, con focus sulle periferie – grazie al ritorno delle Circoscrizioni – e su Arghillà. Occhio di riguardo alla lotta al randagismo, al benessere animale, ai servizi cimiteriali, a un’area come il mercato agroalimentare di Mortara.

Dalla tutela del mare, del clima, del verde e della costa, il “livello” si alza, rispetto all’ordinario. Da citare, ad esempio, l’innovativo Sisma Day e il “Park & The City”, un polmone verde all’interno della Villa Comunale, affinché la stessa cambi completamente volto. Tutto questo grazie ad aree giochi e inclusive, spazi per bambini e famiglie, musica dal vivo, cinema all’aperto. Il percorso si inserisce dentro i servizi di welfare, la riduzione delle barriere, l’attenzione verso i più piccoli e i più fragili.

Non manca, e anche questo potrebbe sembrare scontato, l’attenzione ai tributi. Per anni, l’Amministrazione Falcomatà si è cullata sulle “colpe delle vecchie Amministrazioni”. Debiti, buchi di bilancio, problemi economici, disavanzo. Hanno vissuto con questo alibi, lasciando la città in balìa di tasse altissime. Dopo, quando hanno annunciato trionfanti – prendendosi i meriti – l’uscita dal piano di rientro, hanno lasciato tributi alle stelle, a partire dalla TARI, tutt’oggi una delle più alte d’Italia. Nel programma di Forza Italia c’è una volontà comune di aiutare il cittadino nella riduzione dei tributi, “premiando” chi paga. E lo stesso discorso vale per le imprese.

Altro tema caldo è quello dell’edilizia e della pianificazione urbana. Quanti progetti, finanziati da anni, non sono mai stati completati. Quanti spazi, tolti alla comunità per realizzare altro, sono poi rimasti abbandonati nella totale incompiuta?

Gli ultimi punti sono quelli più “succosi”, interessanti. Quelli che fanno sognare. Dall’idea di mobilità integrata alla metropolitana di superficie, passando per l’affascinante tunnel sotterraneo per “liberare” la Via Marina, fino al parcheggio verticale, la mobilità a chiamata e il progetto della Funivia Porto-Fortini Pentimele. La cultura è, ovviamente, un altro punto cardine: dai brand come Bronzi e Bergamotto passando ai vari Musei e luoghi culturali. Con un’idea affascinante: il Museo delle Illusioni dello Stretto.

Nell’idea generale di turismo c’è il suo rapporto con lo sport e con il mare, spesso uniti. Dal turismo nautico alla blue economy, dal Lido Comunale all’importanza del Mediterraneo, tra i punti programmatici rientra proprio lo Stretto, nella sua piena essenza. Stretto che possa guardare dal basso il suo grande Ponte. All’interno della connessione turistica collegata al nuovo Porto, ai progetti per l’Aeroporto già rilanciato e all’appoggio verso un progetto privato come il Mediterranean Life.