Reggio Calabria, in consiglio comunale Giuseppe Marino ufficializza l’uscita di scena dell’assessore Zoccali

Il rimpasto di Giunta del sindaco Giuseppe Falcomatà sta provocando una vera e propria bufera a Reggio Calabria. Nel consiglio comunale odierno, abbiamo appreso, grazie al preciso intervento del consigliere Giuseppe Marino del Partito Democratico, che oltre alle fuoriuscite di Costantino e Lanucara, è uscita di scena anche l’assessore Zoccali. In sostanza, come avevamo già scritto nei precedenti articoli, il sindaco si è rimangiato tutte le scelte “tecniche” di circa un anno fa. Adesso non sappiamo se sia stata una “gaffe” da parte di Marino, fatto sta che, al momento, la giunta è senza un componente.

Oltretutto, nell’intervento preliminare del primo cittadino, non ha proferito parola su Elisa Zoccali ma ha ringraziato “Costantino e Lanucara” e fatto i complimenti a Burrone e Palmenta. Insomma, la confusione regna sovrana in una fase decisiva per la città con una coalizione a pezzi con un Pd critico e con Azione ormai fuori.

