Reggio Calabria, 3 consiglieri su 4 smentiscono la rottura con Falcomatà ma la realtà è diversa

Ci attendevamo una smentita da parte dei consiglieri comunali di maggioranza, del comune di Reggio Calabria, di cui abbiamo dato notizia, in un apposito approfondimento, di una loro rottura con il sindaco, e così è stato. Poco fa Pino Cuzzocrea, Debora Novarro, Carmelo Versace hanno “ribadito piena fiducia nella compagine politica alla guida di Palazzo San Giorgio ed intendono rispettare il mandato elettorale ricevuto alle ultime elezioni amministrative, continuando il proprio percorso a fianco del sindaco Giuseppe Falcomatà e della sua maggioranza”.

Da sottolineare l’assenza tra i firmatari di Nino Zimbalatti, che ormai è praticamente passato con il centrodestra. Il tutto sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Mentre, per quanto riguarda Carmelo Versace, nella conferenza stampa odierna dell’opposizione, il suo nome è stato fatto da un esponente di spicco di quel schieramento, esplicitando un colloquio tra le parti. Oltretutto, è risaputo che i rapporti attuali tra il vicesindaco metropolitano ed il primo cittadino non sono buoni per vari motivi politici e di scelte. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

