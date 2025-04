Reggio Calabria, anche Pino Cuzzocrea mette il “mi piace” alla diretta di Massimo Ripepi. Malumore del consigliere di maggioranza?

StrettoWeb

Come stiamo scrivendo da giorni, le scelte di Falcomatà sulla composizione della nuova giunta, ha scontentato i cittadini (il malcontento è sempre maggiore in città), ma allo stesso tempo ha creato problemi anche interni alla coalizione. Le scelte di Palmenta (un ritorno nell’esecutivo cittadino) e Burrone non sono state viste come positive e di svolta per la città. Ieri sera, come abbiamo documentato con un nostro apposito articolo, il consigliere comunale di opposizione, Massimo Ripepi, in una diretta social, si è scagliato contro l'”elettoralismo sfrenato” di Falcomatà e contro delle “decisioni assurde“.

Tra coloro che hanno gradito l’opinione del leader di Alternativa Popolare, c’è anche Pino Cuzzocrea, consigliere comunale di maggioranza e scontento della situazione che si è venuta a creare. Qualche tempo fa, inoltre, avevamo già scritto che Cuzzocrea si stava avvicinando al centrodestra, salvo poi mandare una smentita (di facciata?). Insomma, saranno mesi difficili per Falcomatà, in un contesto in cui il primo cittadino si è fatto terra bruciata intorno a lui.

