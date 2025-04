Giunta Falcomatà, Ripepi: “il sindaco pensa solo al proprio tornaconto, faccio i complimenti ad Azione”

StrettoWeb

Il rimpasto di Giunta voluto dal sindaco Giuseppe Falcomatà sta provocando tante polemiche a Reggio Calabria. La scelta di Burrone e Palmenta non convince i cittadini che si lamentano della situazione confusionaria. In una diretta social, il consigliere comunale e leader di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, ha evidenziato: “il primo cittadino ha distrutto la città in questi 11 anni. Il rimpasto? Il tutto è terminato a tarallucci e vino. Burrone e Palmenta sono persone vecchie con quest’ultimo che ritorna dopo che era stata cacciata. Faccio i complimenti a Santo Suraci e ad Azione che hanno rinunciato all’assessorato per coerenza”.

“Falcomatà? E’ un super cazzolaro, è evidente che punta tutto sulle regionali e pensa solo al proprio tornaconto personale. La situazione è molto grave, Reggio è ferma in tutti i sensi. Faccio un appello ai cittadini: non vi fare abbindolare dal sindaco che si sta inventando di tutto solo per una manovra elettoralistica”, conclude Massimo Ripepi.

