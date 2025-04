Burrone nella giunta di Falcomatà, Bombino: “la scelta non si stacca da un’insignificante orizzontalità”

StrettoWeb

Un messaggio inequivocabile, quello di Giuseppe Bombino, docente dell’Università di Reggio Calabria, relativamente alla nomina di Filippo Burrone, esponente del gruppo Red insieme al vicesindaco metropolitano Versace e all’ex capogruppo del Pd Castorina, come nuovo assessore nella giunta ddel sindaco Giuseppe Falcomatà. La decisione ha suscitato delle polemiche a livello locale e nazionale.

“C’è una Bellezza in ogni abisso. Ma in quel “burrone”, sporgendomi, non vi entra manco il buio. Un salto, anche se nel vuoto, è pur sempre una verticalità, un volo discendente. E invece no … La scelta è molto più banale, e non si “stacca” da un’insignificante orizzontalità. Questo tempo non ammette piani di scorrimento, né salite di uomini verso ariose altezze. È solo un dozzinale galleggiamento in rada, da parte di chi, pur vivendo sullo Stretto omerico, non saprebbe a quale vento rivolgere la nave”, è quanto ha scritto su fb il Prof. Bombino.

