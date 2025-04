Burrone nella giunta di Falcomatà, Tuccio amaro: “non studiate, non fate un ca**, tanto basta portare il carrello elevatore…”

StrettoWeb

Un messaggio sarcastico e amaro allo stesso tempo, quello di Luigi Tuccio, relativamente alla nomina di Filippo Burrone come nuovo assessore nella giunta di Falcomatà. La decisione, come raccontato nelle ultime ore, ha suscitato grandi polemiche a livello locale e nazionale, soprattutto per ciò che Burrone esprimeva sui social anni fa. E’ su questo, ma anche sul suo curriculum, che pone l’attenzione Tuccio.

“Messaggio ai giovani da parte delle istituzioni. Non studiate, non fate un caxxo, inneggiate a Lenin, ostentate il pugno chiuso, perché per affermarsi e guadagnare 9 mila euro al mese è sufficiente avere la qualifica di conducente di carrello elevatore! Il mio pensiero va a quel galantuomo di Enzino Vacalebre! Che per primo aveva denunciato le qualità di questo tizio…”, ha scritto.

