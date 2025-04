Reggio Calabria, Azione rompe con Falcomatà. Suraci: “rifiutiamo il posto in Giunta, il sindaco cura solo i suoi interessi personali”

StrettoWeb

“Azione Reggio Calabria, rispetto alle notizie emerse in queste ore sui giornali in merito al rimpasto di Giunta al Comune di Reggio Calabria, intende precisare che è stata rifiutata l’offerta avanzata dal sindaco Giuseppe Falcomatà rispetto alla possibilità di avere una postazione nell’esecutivo“. E’ quanto scrive in una nota il Segretario Provinciale Reggio Calabria, Santo Suraci. “Non ci può essere posto per Azione all’interno di una Giunta che vuole rispecchiare solo gli interessi personali del sindaco Falcomatà, con scelte al ribasso, minestre riscaldate e approssimazione“, rimarca Suraci.

“No a squallide trattative”

“Azione Reggio Calabria dice no alle squallide trattative e guarda avanti, al proprio progetto politico, con determinazione e la consapevolezza di voler individuare un modello amministrativo e di visione in netta discontinuità con quello attuale. La dignità non può avere un prezzo, al contrario di assessori che probabilmente preferiscono prediligere altri valori, ed entrare (o rientrare) come se nulla fosse all’interno della Giunta”, puntualizza Suraci.

“Situazione imbarazzante”

“Siamo costretti ad assistere ad un imbarazzante balletto di nomine, revoche e giochetti che reputiamo essere un’offesa per la città e per tutti i reggini. Osserviamo con amarezza che il principale partito di maggioranza il PD ha reso noto nella giornata di oggi di “apprendere dai giornali” delle tristi manovre del sindaco Falcomatà, segnale inequivocabile della volontà del sindaco di procedere in totale disinvoltura, fregandosene delle necessità di Reggio Calabria“, conclude Suraci.

