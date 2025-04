Reggio Calabria, Falcomatà nomina assessori Burrone e Palmenta

StrettoWeb

In pieno stile Falcomatà, non guardando in faccia nessuno e fregandosene del suo stesso partito, il Pd, che “bacchettava” il suo operato, il sindaco di Reggio Calabria ha deciso i nuovi assessori, come avevamo già anticipato nel pomeriggio, accontentando, in sostanza, il gruppo Red, il cui leader è Versace, ed i Democratici e Progressisti di Nino De Gaetano. Il primo cittadino, qualche minuto fa, ha firmato il decreto di nomina degli Assessori Filippo Burrone e Giuggi Palmenta. “I due nuovi Assessori rinforzano la compagine dell’esecutivo guidato dal sindaco Falcomatà, aumentando la rappresentatività politica dei gruppi consiliari a sostegno della maggioranza”, c’è scritto in una nota. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ringraziato gli Assessori uscenti, sottolineando “il proficuo lavoro svolto, e ha dato il benvenuto ai due nuovi ingressi, due personalità che da lungo tempo affiancano la compagine amministrativa alla guida della Città“.

Deleghe

All’Assessore Filippo Burrone sono conferite le deleghe alla Città Pulita (Ambiente, Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti). All’Assessora Giuggi Palmenta, già assessore comunale, sono conferite le deleghe alla Città Sicura (Polizia Locale, Beni Confiscati, Politiche del Lavoro, rapporti con le organizzazioni sindacali e legalità). Al Vicesindaco Paolo Brunetti è assegnata la delega alle Grandi Opere. Il sindaco ha rivolto ai nuovi Assessori i migliori auguri di buon lavoro.

