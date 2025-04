Reggio Calabria, Falcomatà punta all’ennesimo rimpasto di Giunta: si rimangia le scelte di un anno fa, c’è incertezza

StrettoWeb

Nuova puntata sull’ennesima Giunta Falcomatà. In 11 anni non ci si ricorda più quanti assessorati sono cambiati, quanti componenti sono entrati ed usciti. Insomma, una telenovela infinita che sembra non avere fine, una confusione totale, un vero e proprio scandalo. Nel corso degli anni, il primo cittadino di Reggio Calabria, ha rotto praticamente con tutti, non guardando in faccia nessuno, facendo il bello ed il cattivo tempo. Ad Aprile dell’anno 2025 ci ritroviamo punto ed a capo, con un esecutivo creato solo 1 anno fa che viene “rotto” e che, evidentemente, ha scontentato tutti, e con un sindaco che si sta rimangiando quanto deciso poco tempo fa. Un po’ come faceva il presidente Oliverio quando era alla guida della Regione Calabria: in 5 anni ha cambiato decine di assessori senza riuscire ad incidere ed è stato lo stesso Pd a non ricandidarlo.

La situazione

In questo momento la situazione di chi va via dalla giunta comunale è chiara: Lanucara ha già salutato, Costantino ci ha confermato che non sarà più assessore, Zoccali è in forte dubbio, rischia Malara, mentre Briante dovrebbe rimanere. Sicuri del posto Battaglia, Romeo, Brunetti e Nucera.

Sui nuovi assessori ci sono vari incontri con i gruppi politici che fanno parte della maggioranza. Falcomatà ha prima incontrato i rappresentati dei “democratici e progressisti” e poi il gruppo Red. I nomi sul campo sono: Giuggi Palmenta per DeP (sarebbe un ritorno) e Filippo Burrone, ex Prc, per il gruppo di Versace. Saranno questi? Vedremo. Intanto, alcuni pezzi della coalizione sarebbero incerti ed indecisi sul da farsi: che chi vorrebbe una giunta con maggiore qualità e di livello, mentre altri puntano solo a contare sulle future scelte (comunali e regionali). La partita è ancora aperta e ci potrebbero essere delle sorprese inaspettate…

