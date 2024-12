Sanremo 2025, svelati i big: da Fedez e Tony Effe a Massimo Ranieri, tutti i cantanti in gara

StrettoWeb

In diretta al TG1 delle 13:30, Carlo Conti ha svelato i cantanti in gara a Sanremo 2025. Il nuovo direttore artistico del Festival, subentrato ad Amadeus, ha portato con sè la lista dei 30 big che prenderanno parte alla nuova edizione della kermesse musicale più importante d’Italia.

Un cast variegato, sulla scia di quanto già accaduto negli anni passati che accontenta i giovani ma con qualche ritorno gradito anche alle generazioni passate come Massimo Ranieri e Marcella Bella. Spiccano i nomi di Fedez e Tony Effe, impegnati in un duro dissing nelle scorse settimane, nel quale se ne sono dette di ogni.

Ritorna Achille Lauro sulla scia del successo di X Factor. Prima assoluta per Emis Killa ma anche per un quartetto inedito formato da Dj Shablo con Guè, Joshua e Tormento. Tanti grandi nomi anche al femminile: da Noemi a Rose Villain, passando per Elodie, Francesca Michielin, Giorgia e la giovane Clara. Nella grafica sottostante la lista completa dei cantanti di Sanremo 2025.

