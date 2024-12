Sanremo 2025, chi è Tormento? Dal parco di via Melacrino di Reggio Calabria all’Ariston con Guè

StrettoWeb

Annunciati i cantanti di Sanremo 2025. Sono ben 30 i big in gara nella nuova edizione del Festival, un cast variegato quello annunciato da Carlo Conti che accontenta un po’ tutti, con un occhio di riguardo per le generazioni più giovani, sulla scia di quanto fatto da Amadeus. Fra i cantanti in lista anche il rapper Tormento, originario di Reggio Calabria, sul palco con un quartetto inedito formato da DJ Shablo, Guè Pequeno e Joshua.

Chi è Tormento? Da via Melacrino a Reggio Calabria a Sanremo 2025

Tormento, conosciuto anche con l’altro pseudonimo di Yoshi, il cui vero nome è Massimiliano Cellamaro, è un rapper e produttore discografico italiano nato a Reggio Calabria il 6 settembre 1975, da padre di Cerignola e madre reggina. È fratello di altri due rapper, Esa e Marya, entrambi reggini. A Reggio Calabria dedicherà la canzone “Da dove scrivo“, in cui cita i ricordi del parco di via Melacrino nel quale ha passato l’infanzia.

Diventa famoso con i Sottotono, duo formato insieme al produttore discografico Big Fish (Massimiliano Dagani). Nel 1994 esce il loro primo album, “Soprattutto sotto“, da cui viene estratto il famoso singolo tormentone “La mia coccinella“. Nel 1996 “Sotto effetto stono” viene certificato doppio disco di platino e i Sottotono vincono il premio “Rivelazione dell’anno” al Festivalbar 1997 con “Dimmi di sbagliato che c’è“.

Nel 1999 “Sotto lo stesso effetto“, trainato dal singolo “Amor de mi vida“, sfiora le 200.000 copie. Nel 2001 il primo Sanremo con “Mezze verità“, un 14° posto ‘macchiato’ dalla colluttazione con Valerio Staffelli per la consegna di un Tapiro d’Oro per presunto plagio a “Bye Bye Bye” della boy band americana NSYNC. Nello stesso Festival la direzione avrebbe chiesto di modificare frasi del testo “troppo volgari”, lasciando il testo tronco. Nello stesso anno esce l’ultimo album “…In teoria“, ma dopo i fatti precedentemente accaduti la diffusione ne risulta limitata.

Dal 2002 Tormento ha iniziato una carriera da solista con lo pseudonimo di Yoshi. Diverse le produzioni musicali in singolo: “Il mondo dell’Illusione”, “Il mio dario”, “Alibi”, Rabbia”, “IXC – The Lost Album”, “El Micro de Oro” (con il compianto Primo Brown), “Dentro e Fuori“. Nel 2021 i Sottotono sono tornati sulle scene con l’album “Originali”.

