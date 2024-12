A Reggio Calabria in corso il montaggio delle luminarie: si parte già nel weekend

StrettoWeb

E’ in corso il montaggio delle luminarie che riempiranno di luce e della magia del Natale spazi, luoghi e vie della città. Gli operai, in queste ore, sono impegnati a sistemare i vari decori sui Palazzi istituzionali del Comune e della Città Metropolitana, sul Lungomare “Italo Falcomatà”, nelle vie Del Torrione, Aschenez, Tripepi, San Francesco da Paola, Tommaso Campanella, Miraglia, Fata Morgana, Gulli e Viale Amendola.

Si illumineranno le agorà reggine: da Piazza Italia a Piazza Castello, dalla rinnovata Piazza De Nava a Piazza Zerbi, da Piazza Camagna a Piazza Sant’Agostino, da Piazza Orange a Piazza San Giorgio fino alla nuova piazza De Nava. E poi il Teatro comunale “Francesco Cilea”, il Castello Aragonese e la via del Tempietto. Ogni strada, ogni luogo, brillerà della magnifica atmosfera natalizia, con installazioni luminose che quando previste nei progetti presentati dalle Associazioni nel bando dedicato ai quartieri, arriveranno ad allietare anche alcune delle aree periferiche della città. Il centro dei festeggiamenti saranno i villaggi di Reggio Città Natale, a piazza Italia, dove sono previsti anche diversi concerti della Città Metropolitana, alla Villa Comunale, con la Casa di Babbo Natale, ed a piazza Duomo, dove è in allestimento il grande albero natalizio che sarà inaugurato domenica 8 dicembre.

Il sindaco, Giuseppe Falcomatà, in un post social ha parlato di “prove tecniche di trasmissione“. “Questa – ha spiegato rilanciando un’immagine delle luminarie del Corso Garibaldi – è solo una parte della magia che troveremo in città. In queste notti abbiamo provato l’accensione nelle varie zone“. “Il resto – ha spiegato rivolgendosi ai reggini – lo faremo tutti insieme attraversando e vivendo i luoghi della nostra città“. Quindi, il sindaco Falcomatà rinnovato l’appuntamento a domenica 8 dicembre per “il tocco finale con l’accensione dell’albero di Natale“.

