Reggio Calabria: tutto pronto per l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale e per l’accensione dell’albero di piazza Duomo

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’avvio delle iniziative legate a “Reggio Città Natale”. Saranno due gli appuntamenti che, domenica 8 dicembre, apriranno ufficialmente il cartellone immaginato e realizzato dall’amministrazione comunale comunale reggina.

Si inizia alle 17:30, alla Villa Comunale, con Babbo Natale che spalancherà le porte del proprio villaggio a bambini e famiglie che potranno immergersi in un memorabile e fantastico clima natalizio. Sarà uno spazio ricco di divertimenti, giochi e animazioni con gli artisti de “I pagliacci clandestini” e “Giocolereggio” pronti ad accompagnare i reggini nella splendida dimora di Santa Claus. Alla Villa Comunale, infatti, verranno allestiti la Casa di Babbo Natale e l’ufficio postale, giochi di legno e della tradizione, un cinema e aree dedicate alle letture animate sul Natale, laboratori creativi, giochi di gruppo e musica, simpatici personaggi e mascotte e la Casetta della solidarietà.

Sempre domenica 8 dicembre la festa continuerà, poi, in Piazza Duomo con spettacoli e attrazioni che riempiranno il centro cittadino fino all’accensione del maestoso albero di natale divenuto, negli anni, un appuntamento tanto atteso dai reggini. Alle 19:30, dunque, tutti col naso all’insù, per la cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’Arcivescovo Fortunato Morrone, per assistere al momento che, più di ogni altro, segna l’inizio della magia di Reggio Città Natale.

