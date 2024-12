Reggina, ufficiale il sostituto di Tobia Assumma: arriva Salvatore Ripepi

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della formazione Under 19 Nazionale a Salvatore Ripepi. Collaboratore tecnico in prima squadra, Ripepi torna nel settore giovanile dove la scorsa stagione ha allenato la compagine under 19 nazionale. Il neo tecnico amaranto guiderà l’allenamento odierno”.

La Reggina ha il suo nuovo allenatore Under 19: è Salvatore Ripepi, che subentra a Tobia Assumma. Questa la nota del club amaranto a qualche ora dall’annuncio dell’esonero di Assumma, che in città ha creato molto scalpore. Per le motivazioni, ovviamente, ma quelle reali, perché a quelle fornite ieri sera dal club non crede nessuno, come dimostrato dai tanti commenti sui social.

