Polveriera Reggina, il caso di Tobia Assumma scuote la città: dietro l’esonero motivazioni raccapriccianti

StrettoWeb

Ieri la dirigenza della Reggina ha comunicato all’allenatore della squadra Juniores, Tobia Assumma, l’esonero immediato. I motivi sono raccapriccianti. La Juniores è seconda in classifica, sta andando molto bene e Assumma sta lavorando egregiamente con tanti ragazzi nati nel 2007 che hanno già visto il campo in prima squadra proprio grazie al percorso di crescita da lui avviato. Assumma è un professionista esemplare, allenatore molto serio e preparato che lo scorso anno ha allenato le Giovanili della Lazio e quest’estate era richiesto dall’Inter, ma ha preferito tornare a Reggio Calabria, nella sua città, per motivi familiari.

La Reggina, quindi, continua a beneficiare delle eccellenze di questo territorio, ben oltre le proprie possibilità. Soprattutto quelle dell’attuale dirigenza, che mai si sarebbe potuta sognare di avere i servizi di un professionista di questo livello. E i nostri eroi cosa sono riusciti a combinare? Anziché tenerselo stretto, lo hanno licenziato nel modo più scorretto e con motivazioni raccapriccianti. Il motivo della decisione è legato all’autonomia con cui Assumma – che era anche responsabile della scuola calcio della Reggina – gestiva la squadra Juniores. La società, invece, pretendeva di poter decidere chi doveva giocare. Persino tra i ragazzini di 16 e 17 anni! Non solo, ma tra le varie pressioni a cui mister Assumma è stato sottoposto nelle ultime settimane, ci sarebbe anche quella – la più forte in assoluto – di imporre l’inserimento fisso tra i titolari della Juniores persino con la fascia da capitano, di un ragazzino, tra l’altro ulteriormente sotto età, che è il figlio di uno dei principali sponsor della società.

Un altro imprenditore che sponsorizza la Reggina, poco fa ha scritto su Facebook:

Molto strano l’esonero di TOBIA ASSUMMA,uno dei migliori tecnici del settore giovanile in Italia,dopo l’esperienza Lazio aveva deciso di ritornare a casa nella sua REGGIO,non si conoscono le motivazioni,,io dico la mia,, QUANDO ERAVAMO PICCOLI SI GIOCAVA NEI CORTILI,CHI PORTAVA IL PALLONE DOVEVA GIOCARE SEMPRE,🤔🤔chi vuole capire capisce. IN BOCCA AL LUPO TOBIA 💪💪❤️❤️

La notizia è rimbalzata in poche ore in tutta la città, e ha suscitato sgomento e indignazione. Praticamente ne parlano tutti, negli uffici e nei bar. Anche perchè Tobia Assumma è molto conosciuto e apprezzato in modo unanime. Il suo esonero non viene accettato, non in questi termini e con queste motivazioni. Persino i ragazzini della Juniores hanno protestato al Sant’Agata: ieri pomeriggio non si sono allenati e oggi faranno lo stesso. E’ una vera e propria polveriera. Assumma, tra l’altro, aveva già vissuto sulla propria pelle queste porcherie quando era più giovane ma sempre la Reggina, nel 2018 – prima dell’arrivo di Luca Gallo – pretendeva di imporre dall’alto queste decisioni legate agli sponsor sui ragazzini che dovevano giocare persino nella Primavera: per questo motivo, Emanuele Belardi in quel momento rassegnò le dimissioni.

Corsi e ricorsi storici.

Dopotutto che fosse questo il livello dell’attuale società della Reggina, su StrettoWeb ci sgoliamo a ripeterlo da oltre un anno mentre gli allocchi continuano ad illudersi che con questa proprietà e questa dirigenza possa venire qualcosa di buono.

Il solito idiota ieri si è permesso di dire che StrettoWeb “parla solo dopo che la Reggina non vince, quando vince sta muto“. All’idiota ci limitiamo a segnalare, affinché lo rilegga e apra un po’ la sua mente e i suoi occhi evitando di continuare a fare la figura del ruffiano leccapiedi a discapito della verità, come accade dall’arrivo di Ballarino, il nostro commento alla situazione della Reggina di poche settimane fa, dopo tre vittorie consecutive, nel momento migliore della stagione. Poi è stato un disastro (dentro e fuori dal campo), e non c’è bisogno di aggiungere altro rispetto a chi lo aveva detto e chi invece da due anni prende in giro la gente parlando di “super corazzata“, “lussi per la categoria” e fandonie simili:

Liberate la Reggina da questo schifo, altrimenti i dieci anni di serie D tanto auspicati da Brunetti diventeranno realtà. E su StrettoWeb lo scriviamo dal primo giorno della folle scelta dell’Amministrazione Comunale per la Fenice Amaranto. Soprattutto i politici, i giornalisti ma anche i tifosi che hanno appoggiato e continuano a sostenere questa dirigenza totalmente inadeguata alla Reggina, hanno un pezzo di responsabilità in questo disastro ampiamente annunciato. Sono loro, sostenendo e difendendo tutte le porcate di questa dirigenza, dal suo arrivo dovuto alla peggiore politica alla mediocrità di ogni decisione assunta successivamente, che stanno facendo il male della Reggina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.